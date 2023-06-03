Кинопроект «Жить Жизнь» стал самым популярным сериалом России

Оригинальный сериал START занял первую строчку в еженедельном рейтинге Кинопоиск Pro, список лидеров формируется из всех локальных и международных проектов. А по итогам мая проект вошел в топ-2 самых популярных сериалов. «Жить жизнь» стал сотым сериалом в линейке оригинальных проектов START и самым мощным запуском за всю историю онлайн-кинотеатра. С момента премьеры 8-серийную драму посмотрели более 2 200 000 домохозяйств.

В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа (Юрий Чурсин) не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника (Роман Васильев). Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

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