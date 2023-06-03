Индейцы-тлинкиты, падение с обрыва, пожар в деревне и перестрелка в порту или, как снимался тизер сериала «Аляска»

В мае 2023 года в Сети состоялась премьера тизера сериала «Аляска», который кинокомпания AP Entertainment сняла в павильоне студии XOVP — eXtraordinary Virtual Production, использовав передовую для мира кино технологию Virtual Production. Сцены были созданы в Unreal Engine 5 и сняты на сетапе из LED-экранов размером 18*6 м за рекордные две смены с учетом времени прелайта.

Сериал «Аляска» — атмосферная приключенческая картина о беспрецедентной борьбе за добро и справедливость, глубоких чувствах и крепкой дружбе, о взаимопомощи и притворстве. По сюжету сериала, главный герой Егор Никитин (Матвей Зубалевич) оставляет воинскую службу на границе с Китаем и принимает приглашение младшего брата Ивана, отправленное письмом из Ново-Архангельска (столицы Аляски). В нем сообщалось, что брат затевает большое предприятие и ему крайне необходима помощь. Егор проделывает сложный путь, но не находит Ивана в месте назначения — как оказалось, незадолго до этого он таинственно исчез. Никитин организует поиски, но, кажется, все вокруг пытаются ему воспрепятствовать — индейцы-тлинкиты, английские контрабандисты и американский бизнес начинают охоту за Егором. Никитин знакомится с женой Ивана и отчаянно влюбляется в нее, но долг чести гонит его навстречу опасным приключениям.

«Мой персонаж — бескомпромиссный герой, суровый, но справедливый военный. Таких я еще не играл, да и в целом это мой первый исторический проект. Несмотря на это, Егор Никитин мне сразу стал близок за его желание делать мир лучше, защищать слабых и бороться за правду», — поделился главный герой и сопродюсер сериала «Аляска» Матвей Зубалевич.

Перед создателями сериала стояла сложная творческая задача: в коротком минутном ролике не только заинтриговать зрителей сюжетом и познакомить с главными героями, но и показать исторические сложносочиненные локации, трюковые и мистические сцены, располагая при этом ограниченным бюджетом и коротким временным диапазоном.

«В первую очередь для нас было важно протестировать технологию работы с LED-экранами в масштабах большого производства, понять творческие и технические возможности. В процессе обсуждения мы решили, что это должен быть тизер, отражающий атмосферу и жанр будущего сериала. Поэтому попытались максимально его разнообразить. Мы работали с открытым огнем, лошадьми, нестандартными декорациями и трюковыми сценами падения с обрыва. В итоге сняли 8 сцен — 8 различных локаций. Это интересный опыт, который требовал определенной подготовки и навыков от нашей творческой команды. Очень важно, что мы работали сообща, команда студии XOVP подключилась в момент мезансценирования. Вместе мы разработали аниматики, чтобы понимать ракурсы, декорации переднего плана для совмещения виртуального и реального мира», — поделился режиссер «Аляски» Алексей Митс. «Основная задача тизера — вызвать у зрителя эмоцию. Это должен быть зрелищный анонсирующий материал, способный подогреть интерес к будущему сериалу. Сейчас слетать на Аляску и снять запланированные сцены было бы довольно сложной задачей ввиду разных факторов. Технология Virtual Production стала для нас хорошей альтернативой. С ее помощью нам удалось воссоздать яркие, зрелищные, и, главное, достоверные локации Аляски. Кроме того, технология помогла нашей команде оптимизировать затраты. К примеру, чтобы снять сцену на скале, нам не пришлось поднимать в горы все необходимое оборудование и съемочную группу. Также хочется отметить и экономию времени — при работе в Virtual Production на выходе получается практически готовый материал», — комментирует продюсер сериала Дмитрий Рудовский.

Команда студии XOVP подготовила для съемок тизера сериала «Аляска» 8 различных по своему наполнению и анимации виртуальных сцен. В рамках тестовых съемок (прелайта) были доработаны элементы сцен с учетом драматургии и настроения, ракурсов камеры и декораций первого плана. В моменте были отредактированы освещение, сила ветра, который разгонял облака и раскачивал деревья. Доработана динамика элементов в сцене в порту — движение кораблей, траектория движения цифровых персонажи. Для достижения максимальной достоверности этой сцены текстуры были сгенерированы в том числе с применением искусственного интеллекта.

Арт-директор студии Константин Королёв поделился особенностями создания виртуальных локаций:

«В мезансценировании истории с портом мы хотели показать максимальную глубину кадра и ощущение эффекта параллакс. Для решения этой задачи мы высчитали и сделали диагональную траекторию движения камеры. Добавляет объем сцене и интеграция в нее цифровых персонажей, созданных в Unreal Engine и участвующих в перестрелке с главным героем. В сериале присутствуют сцены с огнем: живое пиротехническое пламя сочеталось в сцене с пожаром в деревне на экранах. Самое главное в таких сценах рассчитать с SFX-техниками необходимое расстояние от экранов до настоящего контролируемого пиротехниками огня. Много работы как в этой сцене, так и в других было проведено по правильному сочетанию реального и виртуально-сгенерированного дыма на фонах, он тоже служит для создания правильной глубины кадра, как например для реализации сцены с падения героев с обрыва была создана видовая локация, построен декоративный постамент — скала, где край экрана имитировал край обрыва, за счет применения настоящих и виртуальных декораций. Оператором Максимом Чирковым был выбран такой ракурс, чтобы имитация высоты и падения в пропасть в кадре выглядело максимально достоверно».

Алгоритм подготовки к съемкам при работе с технологией Virtual Production имеет свои особенности. «Центр тяжести» смещается с постпродакшена на предварительную подготовку: создаются виртуальные сцены, прорабатываются декорации переднего плана, происходит склейка виртуального мира с реальным. На этапе подготовки к съемкам дизайнеры 3D-локаций находятся в неразрывном контакте с художниками-постановщиками, операторами, режиссером, художниками по свету.

«При работе с LED-экранами важно наполнение первого плана реальными объектами. Если хорошо проработан передний план, мизансцену и движение камеры, можно получить максимально реалистичный результат. Это все мы постигали во время съемочного процесса. Некоторые сцены нам приходилось дорабатывать в режиме реального времени», — рассказал Алексей Митс. Исполнитель главной роли Матвей Зубалевич отметил, что «технология помогает погружаться в атмосферу. Когда снимаешься на хромакее, это сделать сложнее, потому что приходится много визуализировать самому. Конечно, актер должен обладать таким навыком, но, когда на площадке есть вспомогательные вещи — экраны и дополнительные декорации — задача упрощается. Настоящие животные, сено под ногами и огонь за спиной в совокупности с изображением на экране — все это придает сценам большую реалистичность!»

Создатели сериала «Аляска» планируют и дальше снимать определённые сцены с применением технологии Virtual Production.

«Нюансов в работе с экранами достаточно, для нашей команды - это новый опыт, однако его смело можно назвать положительным. Мы уже начали прорабатывать съемку сцен в сложных локациях, которые будет трудно воспроизвести в реальности или на хромакее — таких, как порт, например. Построить настоящий порт в стиле XIX-го века — достаточно амбициозная и финансово затратная задача. Технология Virtual Production в этом случае поможет нам не только сохранить баланс эффективности расходования бюджета картины, но и повысить зрелищность сцены — с ее помощью мы сможем реализовать даже самые смелые идеи», — поделился дальнейшими планами команды Дмитрий Рудовский.

Посмотреть тизер сериала можно по ссылке: https://vk.com/wall-209957478_169

Фото – PR XOVP

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