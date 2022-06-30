«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Пазл»

В Москве стартовали съёмки сериала «Пазл», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Остросюжетный детектив режиссёра Александра Зачиняева о капитане полиции Евгении Фирсовой, которая решается бросить вызов всесильной «Системе» правоохранительных органов. В главной роли – Анна Попова.

В ходе расследования убийства своего начальника майора Платонова капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными «Системой». Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

Москва была выбрана в качестве места съемок еще на этапе написания сценария, как символ силы и власти. Пульсирующий темперамент столицы совпадает с динамикой самой истории.

«В первую очередь это остросюжетный детектив. Его сценарий построен по принципу «качелей». С одной стороны, это погони, стрельба и захватывающий экшн, с другой – психологический саспенс, которым насыщена история. Главная героиня, сотрудница Следственного комитета, попадает в сложную ситуацию, где на карту поставлено слишком многое. Она должна сделать сложный моральный выбор – отказаться от шанса добиться справедливости и потерять себя или бороться и подвергнуть опасности близких, коллег и рисковать своей собственной жизнью», – говорит режиссёр Александр Зачиняев.

Анна Попова долго готовилась к роли Евгении Фирсовой. Помимо погружения в образ и работы со сценарием она совершенствовала навыки обращения со стрелковым оружием: как правильно его использовать с учетом современных трендов, а также какие нюансы помогут передать нарастающее напряжение Евгении, ее страх за свою жизнь и жизнь близких ей людей.

«Капитан Фирсова – женщина в мужском мире, она сильная, честная, способна принимать решения и ответственность за них. У нее очень много сильных, правильных, «мужских» качеств, но она не идеальна. Она ставит на первое место работу, поэтому меньше времени проводит с ребенком, у нее не складывается жизнь с мужем. Но она честная и, несмотря на сложности и препятствия, продолжает «копать» со всей отдачей», – рассказывает о своей героине актриса Анна Попова.

Кастинг был масштабным и непростым, но съемочной команде удалось найти своих героев. Режиссер Александр Зачиняев: «Анна Попова воплощает с одной стороны женственность, с другой стороны – жёсткость и решительность, присущие капитану Фирсовой. Михаил Горевой, как и его герой генерал Власов, – острый, тонкий, многогранный. Агриппина Стеклова – блестящая и чуткая актриса, несомненно сделает максимально объемным такого сложного и неоднозначного персонажа, как генерал Спицына».

Анна Попова поделилась, что привлекло ее в проекте: «Я люблю играть сильных женщин, люблю, когда у персонажа есть цель. Люблю кино, где нужно думать, зрителю в том числе, где все неочевидно и нужно самому разматывать этот клубок. И конечно, команда прекрасная – молодая, стремящаяся, желающая снять как можно интереснее. Партнеры замечательные – Михаил Горевой, Агриппина Стеклова. Сами образы, внешний облик героев, мне все очень нравится».

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