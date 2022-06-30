ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: Документальный фильм «ПЕТЕРБУРГ КОСМИЧЕСКИЙ»

Санкт-Петербург часто называют культурной, морской, научной столицей России. А на деле он во многом является еще и космической столицей. Городу Петра не исполнилось и десяти лет, как он получил первый поистине «космический» подарок — знаменитый Готторпский глобус, внутри которого можно было видеть небесный свод — с планетами и созвездиями, известными на тот момент. С тех пор «космическая» судьба Петербурга была предопределена.

Петербург с космосом связывает многое: научно-исследовательские институты и лаборатории, космические музеи. Здесь родились четыре космонавта и песня «Трава у дома» группы «Земляне». Так, шаг за шагом и факт за фактом, авторы этого проекта складывают космическую мозаику города на Неве.

Где? «365 дней ТВ». Когда? 5 и 12 июля, 20:00.

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