Индо-российские дипломатические отношения

История

В 1927 году, первый премьер-министр Индии, Джавахарлал Неру посетил СССР, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину Октябрьской революции, за которой последовали советские события, а также новый эксперимент с социалистической индустриализацией. Сталин возглавил Советский Союз в 1947 году, который также стал первой в истории страной, признавшей независимость Индии в логическом контексте.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 13 апреля 1947 года, то есть за несколько месяцев до того, как Индия провозгласила независимость 15 августа 1947 года. Эти отношения между Индией и Россией официально начались после распада Советского Союза. Недавно эти две страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Это произошло в разгар битвы между Россией и Украиной.

СССР был самым надежным союзником Индии. Во время холодной войны у Индии и Советского Союза были прочные стратегические, военные, экономические и дипломатические отношения. Инвестируя в производство тяжелого машиностроения, горнодобывающую промышленность, производство энергии и сталелитейные заводы, Россия помогла Индии достичь ее цели экономической самодостаточности. Сразу после окончания холодной войны, Россия приняла прозападную политику, она попала под давление США. Россия отрицала передачу технологий, связанных с криогенными двигателями, и даже настаивала на погашении долгов в долларах.

Однако очень скоро она поняла, что не может доверять Западу, и пересмотрела свой договор о мире и дружбе с Индией. Хотя после распада Советского Союза, Россия унаследовала свои тесные отношения с Индией, которые привели к тому, что обе страны разделяют особые стратегические отношения.

Самым интимным этапом в отношениях между Индией и Советским Союзом был период с 1971 по 1976 год. Его кульминацией стал двадцатилетний договор о мире, дружбе и сотрудничестве от августа 1971 года. Индия в то время выиграла, потому что Советский Союз поддержал позицию Индии по Бангладеш и потому что договор действовал как сдерживающий фактор для Китая. Нью-Дели также получил ускоренные поставки советской военной техники в последнем квартале 1971 года.

Две страны являются участниками нескольких международных организаций и инициатив по подключению. Сюда входят Шанхайская организация сотрудничества и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Группа ядерных поставщиков (ГЯП) и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Индия и Россия, 1991 - настоящее время

Когда Советский Союз распался, Индия столкнулась с трудной задачей переориентации своих внешних связей и налаживания отношений с пятнадцатью советскими государствами-правопреемниками, из которых Россия была наиболее важной. В 1993 году Нью-Дели и Москва работали над тем, чтобы пересмотреть свои отношения в соответствии с реалиями после окончания холодной войны.

В январе 1993 году во время визита президента России Бориса Ельцина в Индию две страны подписали соглашения, которые сделали новый акцент на экономическом сотрудничестве в двусторонних отношениях.

Договор 1971 года был заменен новым Договором о дружбе и сотрудничестве, в котором были исключены положения о безопасности, которые во время холодной войны были направлены против Соединенных Штатов и Китая. Ельцин заявил, что Россия поставит криогенные двигатели и космические технологии для космической программы Индии в рамках сделки на 350 миллионов долларов между Индийской организацией космических исследований (ISRO) и российским космическим агентством «Главкосмос», несмотря на введение санкций в отношении обеих организаций Соединенными Штатами. Кроме того, Ельцин выразил решительную поддержку позиции Индии по Кашмиру.

Это стало возможным только после визита президента России Владимира Путина в Индию в 2000 году, когда обе страны подписали Декларацию о «Стратегическом партнерстве между Индией и Россией». Связи между двумя странами приобрели качественно новый характер с повышением уровня сотрудничества практически во всех областях двусторонних отношений, включая политику, безопасность, оборону, торговлю и экономику, науку и технологии, а также культуру. Позже, в 2010 году, это звание было повышено до категории «особые и привилегированные партнеры».

Политические отношения

Самый высокий уровень институционализированного диалога в стратегическом партнерстве между Индией и Россией происходит на ежегодной встрече между Премьер-министром Индии и Президентом Российской Федерации.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного, высшая государственная награда России, был вручен премьер-министру Нарендре Моди 12 апреля 2019 года в соответствии с указом, утвержденным президентом Путиным. Орден был вручен премьер-министру в знак признания его выдающегося вклада в установление сердечных связей между российским и индийским народами и привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

Ежегодные заседания проводятся двумя межправительственными комиссиями: IRIGC-TEC по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и IRIGC-MTC по военно-техническому сотрудничеству.

Нью-Дели нуждается в поддержке Москвы, чтобы получить постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Оборонные отношения

Одним из главных столпов двусторонних отношений между Индией и бывшим Советским Союзом, а затем и с Россией, было сотрудничество в области обороны.

Военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией превратилось из модели «покупатель-продавец» в модель, предполагающую совместные исследования, разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Двусторонние военные проекты между двумя странами включают лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90 в Индии. Это также включает поставку самолетов МИГ-29 К и вертолетов Камов-31 и Ми-17, поставку многоствольной ракетной установки «Смерть». Россия также играет очень важную роль в оказании помощи ВМС Индии в их проектах, связанных с подводными лодками.Первая подводная лодка ВМС Индии класса «Фокстрот» была поставлена Россией. Девять из четырнадцати обычных подводных лодок, эксплуатируемых Индией, являются российскими.

«ИНС Викрамадитья», единственный авианосец, эксплуатируемый Индией, также российского происхождения.

Энергетические отношения

По данным Международного энергетического агентства, Индия в этом году превзойдет Японию и станет третьим по величине потребителем нефти в мире. По прогнозам, к 2040 году Индия будет иметь самые высокие темпы роста мирового спроса на сырую нефть. С точки зрения мирного использования ядерной энергии Россия является важнейшим союзником Индии. В нем признается, что Индия является страной с передовыми ядерными технологиями и безупречной репутацией в области нераспространения. В Индии при содействии России строится атомная электростанция Куданкулам (ККНЭС).

Торговые отношения

Обе страны намерены увеличить двусторонние инвестиции до 50 млрд долларов США и двустороннюю торговлю до 30 млрд долларов США к 2025 году. Двусторонняя торговля в 2020 году составила 8,1 млрд долларов США. С 2013 по 2016 год произошло значительное снижение доли торговли между двумя странами. Однако с 2017 года он увеличился, и постоянный рост был отмечен также в 2018 и 2019 годах.

Культурные отношения

Изучение Индии имеет долгую историю в России. Помимо преподавания хинди, в российских учебных заведениях также преподают тамильский, маратхи, гуджарати, бенгали, урду, санскрит и пали. С другой стороны, русский также является одним из самых популярных иностранных языков для изучения среди индийских студентов. Среди россиян существует общий интерес к индийским танцам, музыке, йоге и аюрведе. Существует несколько текущих культурных проектов, направленных на поощрение межкультурного обмена между народами России и Индии. Это также включает мастер-классы культурных центров и различные программы посольств обеих стран.

В результате мы можем сказать, что у России и Индии прочные отношения во всех областях национальных и международных интересов. Например, Россия является одним из крупнейших экспортеров оружия для Индии. Она также останется ключевым оборонным партнером Индии на десятилетия вперед. Обе страны также ведут переговоры о совместной борьбе с терроризмом на глобальном уровне. Отношения между двумя нациями также улучшат глобальный сценарий международных отношений и послужат мощным сигналом к миру во всем мире.

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