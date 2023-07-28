Начались съемки второго сезона документального мини-сериала «Кому на Руси шить хорошо» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького. Четыре эпизода по 20 минут расскажут о дизайнерах из Нижнего Новгорода, Архангельска, Якутска и Санкт-Петербурга.

«Первый сезон “Кому на Руси шить хорошо” задал модный тренд в документальном и цифровом контенте о российском дизайне. Яркие героини с интересными личными историями, глубокое погружение в историю моды и национальные традиции, эффектные фэшн-съемки, оригинальное оформление и монтаж. Раньше дизайнеров красиво продвигали глянцевые журналы, возможно, созданный нами формат сегодня окажется более актуальным», – отмечает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

В 2022 году заявка на создание сериала стала одной из лучших на питчинге Всероссийского просветительского проекта «Умное кино» Российского общества «Знание». Первый сезон был размещен в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и получил высокую оценку зрителей.

Сериал «Кому на Руси шить хорошо» рассказывает о российских дизайнерах одежды, которые используют в работе традиционные национальные мотивы. В каждом эпизоде – новая героиня и её модный бренд. Художники раскрывают свой творческий мир и философию марки. Об их работах и об истоках национальной культуры костюма рассуждают историки моды и ведущие дизайнеры.

«Как и в первом сезоне, мы балансируем по грани между серьезной документалистикой и глянцевой – почти “рекламной” стилистикой съемки. Во этот раз немного больше склоняемся к элементам документального кино, показывая наших дизайнеров в ежедневном быте, в кругу семьи. Ведь для героинь второго сезона семейные узы, связь поколений и традиций особенно значимы – у каждой из них есть дети», – рассказал режиссер проекта Константин Райх.

Съемки второго сезона «Кому на Руси шить хорошо» стартовали в селе Безводное Кстовского района Нижегородской области, откуда родом героиня первого эпизода Надежда Андриянова. Вдохновленная Троицким народным костюмом, дизайнер создает современную городскую одежду традиционного кроя из натуральных материалов и с применением технологий вторичного использования.

Оператором-постановщиком нового сезона стала Марина Левашова. В 2020 году она сняла документальный фильм Киностудии им. М. Горького «Горянки», который вошел в шорт-листы десятка российских и международных кинофестивалей, получил призы за лучший документальный фильм на XII Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир» и фестивале документального кино Doc.Sydney в Австралии.

Фото предоставлены Киностудией им. М. Горького

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