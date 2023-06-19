«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Заговоренный»

В Подмосковье стартовали съёмки военной драмы «Заговоренный», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «ТРОМЕДИА» по заказу телеканала НТВ. Четырёхсерийный фильм расскажет о донском казачестве и его подвигах на полях сражений Великой Отечественной войны. Главную роль в картине исполнит Александр Дьяченко.

Когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев (Александр Дьяченко) собирает казачью сотню и встает на защиту родного края. Опыт сражений с немцами в 1914-1918 годах, за которые бесстрашный и смекалистый воин получил прозвище Заговорённый, помогает его сотне побеждать немецкие части в 1942 году, хотя у немцев теперь танки и пушки, а у казака всё те же шашка, конь, да степь кругом. Чтобы сломить сопротивление Заговорённого и его верных бойцов, враг бросает превосходящие силы и технику во главе с опытным командиром – полковником Риттером, у которого свои счеты с Неупокоевым еще с Первой мировой войны.

Исполнитель главной роли Александр Дьяченко рассказывает, чем его заинтересовал сериал:

«Проект привлек своей сценарной идеей, прежде всего. В нем – очередной срез неисчерпаемой истории Великой Отечественной войны, с участием в ней наших казачьих дивизий. Это очень достойная тема для экранизации, которую можно считать не самой освещенной».

Режиссер картины Сергей Малюгов делится своим первым впечатлением о проекте:

«Меня привлекли яркие и самобытные герои, погруженные в обстоятельства Великой Отечественной войны, когда постоянно приходится делать выбор и принимать решения. В работе над «Заговоренным» сложнее всего было найти форму и язык повествования: не хотелось повторяться в традиционном и привычном для зрителя варианте киноязыка. Перед нами стояла задача найти свою уникальность, которая позволит раскрыть героев максимально ярко».

Александр Дьяченко о своем персонаже:

«Мой герой – казак, сотник, прошедший всю Первую мировую. В Гражданскую повоевал за белых, потом попал в плен и вступил в Красную Армию. Прошло время, сейчас он уже немолод, старые раны напоминают о себе. Но с приходом нового испытания для Страны он опять рвется на фронт. Он чувствует свою личную ответственность. Понятие «Родина» для него не пустой звук. С давних времен казаки были опорой и защитой Отечеству, и отсидеться за печкой – не в его правилах. Полный Георгиевский кавалер знает, что с его серьезным боевым опытом он будет незаменим. Особенно, когда видит совсем юных необстрелянных ребят, колонна за колонной идущих на передовую. Но когда-то он повоевал за «белых», а это проблема. С этого и начинается кино».

Готовясь к проекту, актер проходил тренировки по работе с лошадьми. Там он познакомился со своим дублером, который также научил Александра нескольким приемам и трюкам.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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