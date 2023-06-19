Пермский академический Театр-Театр в Санкт-Петербурге представит мюзикл «Карлик Нос»

30 июня в 19:00, а также 1 июля в 15:00 и 19:00 Пермский академический Театр-Театр на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» представит мюзикл «Карлик Нос».

«Карлик Нос» — волшебная сказка с превращениями и небывалыми приключениями, история о спасительной силе любви юноши Якоба и гусыни Греты, способной разрушить коварные злые чары. На языке музыкального театра спектакль говорит со зрителями всех возрастов об общечеловеческих ценностях и задает философские вопросы. Красочные костюмы, цирковые приемы и фокусы, запоминающиеся музыкальные номера, дрессированный живой гусь в одной из ролей — мюзикл Лоры Квинт в постановке Бориса Мильграма создан с бродвейским размахом, но при этом сохраняет русскую теплоту и душевность. В спектакле задействован оркестр Пермского академического Театра-Театра.

— Мюзикл «Карлик Нос», восьмикратный номинант на премию «Золотая маска — 2019», будет показан в Санкт-Петербурге впервые, хотя с момента премьеры спектакль достаточно активно гастролирует. Мы с аншлагами играли его в Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске, Воронеже. 23–28 июня состоятся первые гастроли «Карлика Носа» в Москве, после чего мы отправимся покорять сердца петербуржских зрителей.

Мюзикл «Карлик Нос», созданный по мотивам одноименного произведения Вильгельма Гауфа, — это большое шоу, совершенно волшебное, поставленное с бродвейским размахом. Больше 30 артистов на сцене, живой оркестр, несколько десятков технических специалистов за кулисами, мобильные декорации, огромное количество реквизита, нереально красивый свет и дрессированный гусь в одной из ролей — все, чтобы подарить зрителям сказку. «Карлик Нос» наполнен чудесами: над сценой летает ведьма Крейтервейс, на кухне у герцога левитируют кастрюли, трость Флейдермауса вдруг превращается в факел, а живая гусыня — в девушку. Но спектакль не только визуально эффектный — он глубокий по содержанию, поднимает серьезные философские темы и заставляет задуматься о терпении и о смирении со своей судьбой, о высокомерии и неуважении к другим людям, о преданности и мужестве. «Карлик Нос» — мудрая и добрая музыкальная сказка для всей семьи, — рассказал Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, режиссер-постановщик мюзикла «Карлик Нос».

Фото - Юлия ТРЕГУБ

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