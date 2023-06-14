«Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни»

В 1988 году бывший милиционер Шишинин решает создать аналог группы «Ласковый май», но в женском варианте. Саратовские девчонки в цветных лосинах покорили сердца миллионов с первого взгляда. Провинциальных артисток полюбили за простоту и легкость. Строчки их хитов напевали на каждом шагу. Незатейливые куплеты очень точно отражали ситуацию того времени: дефицит, перестройка рост преступности. Но в то время эстрадный бизнес был одним из самых прибыльных и опасных. Многих, кто рискнул им заняться, ждали разборки в криминальных кругах, а иногда даже расправа. Популярность «Комбинации» породила череду загадочных и хладнокровных убийств. Самое громкое до сих пор не раскрыто.

Когда создавалась группа, серьезных требований к музыкантам не предъявляли. Найти девушек тоже труда не составило.

Татьяна Иванова заканчивала школу. Отец был категорически против, чтобы дочь становилась артисткой. Он успокоился, когда создатель группы Шишинин написал расписку и обещал, что с девушкой ничего не случится.

Солистка Лена Лёвочкина пришла в группу из консерватории. Для псевдонима девушка взяла фамилию бывшего мужа и стала Аленой Апиной. Учебу ей пришлось бросить. И как потом выяснилось – не зря.

Дольше всего думали над названием группы. Для начала отправились с концертами по саратовским сельским клубам. В планах было покорение столицы. Ради «Комбинации» продюсер бросил всё: покинул родной город и ушел из семьи.

Артистки давали по 70 концертов в месяц. При такой загруженности о живом звуке не могло быть и речи, пели под фонограмму. Этим пользовались многие аферисты. Кто-то решил создать в провинции поддельную «Комбинацию», солисткой позвали Ларису Каменкову, как две капли воды похожую на Татьяну Иванову. Авантюра обернулась для Ларисы трагедией. А настоящую группу ждала комбинация неудач. Смерть двойника была лишь только началом.

На гастролях в Ташкенте продюсер Александр Иратов пригласил Алену Апину в ресторан. Завязался роман. Мужчина предложил артистке выйти за него замуж и пообещал помочь с сольной карьерой. Покидая группу Алена прихватила с собой и новую песню, написанную для «Комбинации». С юбочкой из плюша певица триумфально взошла на музыкальный олимп. Это стало ударом для Шишинина.

Но на разборки времени не было, нужно искать другую солистку и писать новый хит. Увидев слова песни, Татьяна Иванова наотрез отказалась это исполнять. Светлана Кашина назвала текст откровенной пошлостью. Шишинину стоило огромных усилий уговорить девушек на эту авантюру. Он верил, что песня про колбаску станет абсолютным хитом. И не ошибся. Шлягер вернул «Комбинации» былую славу.

В 1993 году Шишишину все чаще стали поступать угрозы и требования отойти от дел и уступить группу другим. На создателя «Комбинации» неизвестный напал в подъезде и ударил заточкой. Через 40 минут продюсер умер. Сначала подозревали, что это могла быть месть его скандальной подруги, с которой он расстался ради спокойствия в группе. Но оказалось, что девушка давно вернулась в родной город и уже мертва. Это была не последняя загадочная смерть вокруг «Комбинации». Вскоре в газете выходит статья с заголовком «Убит автор Ксюши».

После смерти Шишинина покровительство над коллективом взял Александр Толмацкий. Только повторить успех не получилось, популярность группы пошла на спад, «Комбинация» полностью исчезает с экранов ТВ.

В настоящее время группа не выпускает ничего нового и работает на старых хитах. Татьяна Иванова осталась единственной участницей из золотого состава.

Светлана Кашина теперь дает только авторские концерты, скучает по сцене и с ностальгией вспоминает каждое выступление. Поклонники по-прежнему помнят певицу и балуют её подарками.

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Группа «Комбинация». Темная сторона красивой жизни» в пятницу, 16 июня, в 00:10 на Пятом канале.

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