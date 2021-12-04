Фильм «КАРАнтин» с Анатолием Белым в числе претендентов на Золотой Глобус 2022

Золотой Глобус 2022 опубликовал список фильмов выдвинутых на премию лучший иностранный фильм. Россию представляет 6 фильмов, три из которых создали женщины-кинорежиссеры. Фильмы уже имели успех на международных фестивалях; «Капитан Волконогов бежал» был показан на Венецианском кинофестивале, в нем Юра Борисов создал запоминающийся образ капитана Волконогова из правоохранительных органов. Это фильм, который пытается раскрыть проблемы сталинизма и личной вины человека из органов в тоталитарном обществе.

«Разжимая кулаки» получил Гран-При конкурса «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это низко-бюджетная картина на осетинском языке с размытым сюжетом и игрой непрофессиональных актеров.

Финско-русская продукция «Купе номер шесть» – победитель Гран-При основной программы Каннского кинофестиваля. В нем также играл актер Юра Борисов. Это история в стиле роуд-муви о путешествии двух одиноких людей с разным менталитетом. Режиссер Юхо Куосманен.

Особый интерес представляет философская русско-финская картина «КАРАнтин» режиссера Дианы Ринго. В фильме снялся Анатолий Белый, который создал глубокий образ человека, просидевшего 20 лет в бункере после того, как землю накрыл мрак апокалипсиса. Фильм затрагивает много актуальных проблем — ограничение свобод человека, кризис общества и опасность конформизма. Это единственный фильм на сегодняшний день, который поставил вопросы локдауна, карантина и Нового Мирового Порядка. Режиссер Диана Ринго также написала всю музыку к этой картине, которая, также как и запоминающиеся визуальные образы, создает в кадре неповторимую атмосферу. «КАРАнтин» это антиутопия, лишенная шаблонов.

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