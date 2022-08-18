«Ночной режим». Звёзды посетили премьеру мистического триллера

В столичном летнем кинотеатре «Summer Cinema by Kion» прошла премьера триллера «Ночной режим». Режиссером фильма выступил Андрей Либенсон, а главные роли исполнили Павел Табаков, Екатерина Шумакова и Андрей Мерзликин,
«Ночной режим» – напряженный мистический триллер, который раздвигает границы реального и заставляет по-новому посмотреть на феномен осознанных сновидений. По сюжету модный фотограф Роман Белов осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Роман абсолютно уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что же на самом деле случилось в роковую ночь. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Тем не менее, главный герой не понимает, как вести расследование, если он уже заключен.
Премьера фильма «Ночной режим» была одна из самых ожидаемых в августе, поэтому мероприятие посетило немало звездных гостей: Агата Муцениеце, Роман Маякин, Марина Зудина, Виктория Блинова, София Каштанова, Виктория Дайнеко, Полина Гренц и многие другие.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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