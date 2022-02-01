Кинотеатральные показы сериала «Ваша честь» пройдут в 12 городах России

27 января 2022 года на стриминговом сервисе more.tv вышла финальная серия криминального триллера «‎Ваша честь»‎ из линейки more originals с Олегом Меньшиковым в главной роли. Для зрителей, которые откладывали просмотр сериала, 7 февраля пройдут специальные показы первых двух серий в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в 12 городах России. В Москве проект представят создатели и актерский состав сериала.

В дискуссии перед показом в Москве («‎Формула Кино ЦДМ»‎) примут участие режиссер «‎Вашей чести»‎ Константин Статский, а также актеры проекта Гио Пика, Ростислав Бершауэр и Виктория Полторак. Показ в Петербурге («‎Формула Кино Галерея»‎) представит кинокритик и автор журнала «‎Искусство кино»‎ Максим Ершов. Также первые две серии можно будет посмотреть в кинотеатрах Воронежа, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Саратова, Сочи и Уфы.

Билеты будут доступны на сайте kinoteatr.ru со 2 февраля. При их покупке гость получит приглашение на мероприятие с указанием места и промокод на подписку на more.tv на один месяц.

Напомним, в центре сюжета «Вашей чести» влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

«Ваша честь» основана на одноименном израильском сериале, отмеченном множеством локальных и международных наград. В 2020 году свет увидела американская адаптация того же формата, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»). Центральный образ в российской версии воплощает Олег Меньшиков («Псих»). Также в сериале сыграли Владислав Миллер («Вампиры средней полосы»), Алексей Серебряков («‎Левиафан»‎), Даниил Воробьев (Happy End), Ольга Тумайкина («Женская лига») и Дарья Урсуляк («Дылды»). Режиссер сериала — Константин Статский («Мажор»).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.