Фильм Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота» выходит в российский прокат

30 июня «Russian World Vision» перевыпустит в российский прокат «Ускользающую красоту» – эстетичную мелодраму о взрослении от культового мастера психологизма и эротизма Бернардо Бертолуччи («Мечтатели», «Однажды на Диком Западе», «Конформист», «Маленький Будда», «Последнее танго в Париже»). Фильм номинировался на “Золотую пальмовую ветвь” и открыл миру 18-летнюю Лив Тайлер – это была ее первая большая роль в полнометражном фильме.

Бертолуччи назвал «Ускользающую красоту» «путешествием внутрь самого себя». Это был первый фильм, снятый режиссером на родине после 15 лет отсутствия. В 80-е после разочарования в Италии и шквала критики в свой адрес Бертолуччи уехал в Лондон. В поисках “новой духовности” он путешествовал по Ближнему и Дальнему Востоку, где снял свою «ориентальную трилогию» — «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». В «Ускользающей красоте» режиссер вновь учится “ходить по Италии”. Тонкий психологичный фильм о внутреннем мире взрослеющей девушки, синонимичный ощущению режиссера, стал неожиданностью для критиков, привыкших к тяжеловесности фильмов Бертолуччи.

Режиссер известен как последователь фрейдизма, что отражено в замысле картины – взросление, инициация через потерю девственности. Примечательной деталью становится то, что в качестве матери Люси на старых фотографиях изображена сама Лив Тайлер. Этот небольшой факт подчеркивает, что Люси идентифицирует себя с матерью и, возможно, неосознанно желает пройти по ее пути. Во многом по этой причине она начинает испытывать странное влечение к человеку, в котором пытается разглядеть своего отца. Нельзя не провести параллель и с «Лолитой» Набокова. Хотя героиня Бертолуччи уже достигла совершеннолетия, все ее гипотетические отцы напоминают Гумберта Гумберта. При этом, мораль фильма заставляет вспомнить рыцарские времена, ведь только искреннее благоговение одного из героев позволяет ему стать первым мужчиной Люси.

Несмотря на такую явную телесность, в «Ускользающей красоты» нет пошлости. Зато есть «знакомство с собой», первый шаг в мир взрослых людей и мужчин, любопытство, появление страсти. Бертолуччи было важно запечатлеть момент перехода от детства к юности, который многих страшит и многим кажется чем-то нечистым. Для Бертолуччи же он становится точкой постижения истины, а в переносе на область искусства — раскрытием творческого потенциала. По Фрейду созидательная, творческая энергия напрямую связана с сексуальной (Фрейд давал обоим этим проявлениям одно имя — либидо). Именно поэтому постепенное раскрепощение Люси нельзя воспринимать как распущенность или упрощать до полового взросления. Она, как человек, который начинает свой путь к постижению истины, неизбежно меняется. Ее образ для Бертолуччи – своего рода образ музы, символ таланта и потенциала художника.

Режиссеру всегда хорошо удавалось передавать дух эпохи. В «Мечтателях», например, это были филигранно воссозданные шестидесятые, а в «Ускользающей красоте» — девяностые с их кассетными плеерами, видеокамерами и поп-музыкой. Слегка припыленные цвета окружающего пространства гармонично сочетаются с образом главной героини. Надо отметить, что художник по костюмам фильма, Джанни Сильвестри, получил премию «Давид ди Донателло» за свою работу.

Действие фильма происходит в одной из любимых локаций Бертолуччи – Тоскане. Уже в этом выборе можно найти подсказку к символизму картины. Тоскана – родина творчества целой плеяды художников, скульпторов, писателей, музыкантов. Но для Бертолуччи Тоскана не имеет метафизической силы – в его видении она «разорена» художниками. Тоскана – это украденная красота, разворованная веками творчества.

Тосканская вилла, где разворачивается действие картины, напоминает некий идеальный выдуманный мир, куда практически не проникает современная жизнь. Эстетикой насквозь пропитан каждый кадр – режиссер будто предлагает зрителю бесконечное множество проявлений красоты. Но герои фильма, спрятавшиеся от окружающего мира в итальянской глуши, лишь пытаются продлить воспоминания о бурной молодости, пришедшейся на бунтарские шестидесятые. Не желая вписаться в сегодняшний день, они ведут праздный образ жизни, наполненный пустыми разговорами в ностальгическом раю с прекрасной архитектурой, солнцем, пиццей, вкраплениями поэзии и многочисленными плотскими удовольствиями. Бесконечная погоня за радостями тела олицетворяет медленную и неизбежную гибель культуры некогда великой Римской империи.

Часть фильма снималась на старинной вилле Джеджано (Villa di Geggiano) в стиле позднего барокко. Вилла объявлена в Италии национальным достоянием, а ее сад считается одним из самых красивых в Тоскане. Бертолуччи знаком с владельцем виллы, графом Андреа Бьянки Бандинелли, который не только разрешил провести съемки, но и поселил на вилле некоторых членов съемочной группы. Самой вилле более 700 лет, а семья Бандинелли владеет ею последние пять веков. Андреа Бандинелли вспоминает съемки «Ускользающей красоты» с ностальгией: «Некоторых актеров, например нашего старого приятеля Джереми Айронса с женой и детьми, Стефанию Сандрелли и Лив Тайлер с мамой и ее собачкой, мы поселили прямо на вилле. Лив Тайлер тогда была совсем ребенком — обычным американским тинейджером, это в фильме у нее намного более сложный образ. Вся эта компания жила у нас целое лето, было очень весело. Лив часами гоняла на велосипеде по саду (эти кадры тоже есть в фильме), играла с моими детьми… Бертолуччи, разумеется, снял гораздо больше материала, чем потом вошло в фильм».

Главной находкой картины, безусловно, является юная Лив Тайлер, которой исполнилось 18 во время съемок фильма. Интересно, что Лив, подобно своей героине, не знала, кто её настоящий отец. До десятилетнего возраста Лив считала своим отцом музыканта Тодда Рандгрена, за которым была замужем ее мать, модель и певица Биби Бьюэлл. Правда открылась после того, как Лив обратила внимание, что невероятно похожа на дочь Стивена Тайлера, Мию Тайлер. Достоянием общественности эта история стала только в 1991 году, когда Лив сменила фамилию на Тайлер, оставив Рундгрен в качестве второго имени С тех пор, как Стивен узнал правду об отцовстве, у него сложились близкие отношения с Лив. Кстати, именно он посоветовал ей принять участие в съемках фильма – поначалу Лив ответила отказом на предложение Бертолуччи. Стивен тогда сказал ей: «Ты с ума сошла? Такой шанс выпадает только раз в жизни. Быстро звони и говори, что согласна».

БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ О КАРТИНЕ

После «Маленького Будды» я сказал: «Все, хватит, мне не нужен больше оркестр из ста пятидесяти тысяч музыкантов для того, чтобы забыть о неприятностях, которые я переживал в 80-e годы в Италии». Мне было необходимо, чтобы спрятаться, создать вокруг себя абсолютно ориенталистские декорации. После восточной трилогии, и особенно «Маленького Будды», я пережил как бы реинкарнацию.

После «тяжеловесности» моих фильмов об императорах и восточных философах я хотел понять, смогу ли я вновь обрести легкость. Я вспоминал, что случилось со мной лет пятнадцать назад в одном доме, похожем на дом в «Ускользающей красоте». Там были англичане, итальянцы, американки, двадцатилетняя китаянка, которая тяготилась своей девственностью. И запрограммировала взросление. Тогда я решил: «Я должен измениться, понять, есть ли у меня хоть какой-то шанс почувствовать себя молодым». Это было пари. И я не был уверен, что выиграю его. Я хотел общаться с молодыми людьми, но трусил. Молодежь в Италии за последние два года стала силой, давшей импульс итальянскому неофашизму. Но кто они, эти молодые? Я очень боялся к ним приближаться.

Я постоянно ищу возможность воссоединить кино как правду жизни и кино как вымысел. Следить за персонажами – а в этом фильме это еще прозрачнее выражает наблюдатель, появляющийся в самом начале, – оставляя возможность вещам непредсказуемым … скажем, порыву ветра, который уносит юбку Люси. А еще я хотел вернуться к тому, что было в таких фильмах, как «Стратегия паука» и даже в «Костлявой куме». Речь идет о том, чтобы остановиться на чем-то и разглядеть… Вот кустарник, он вдруг начинает трепетать. Такой кустарник может быть, очень важным в истории. Или хлопающая дверь, как в этом фильме. И как в моем детстве в окрестностях Пармы или в поэзии моего отца.

Кое-что привнесла моя сценаристка Сьюзен Майнот. Когда я с ней познакомился, я чувствовал родство с Ренуаром и был очень далек от минималиста Робера Брессона, при том что обожаю его. Сьюзен – писательница-минималистка, и я хотел испытать себя в этом направлении. Поначалу, когда я читал сценарий, мне казалось, что в нем ничего не происходит. А я очень люблю героев, перенасыщенность… Но, работая с Сьюзен, я понял обаяние ограничений. Брессон – это экономия, а Ренуар – изобилие.

Лив Тайлер очень помогла мне, потому что обладает редчайшим качеством – особым присутствием перед камерой: она не нуждается в школе «действенной игры». У нее, как и у Стефании Сандрелли, никогда не чувствуешь усилий. В Лив Тайлер столько «порыва» – это невозможно объяснить. У нее врожденное чувство кино, которое я находил только у великих актеров, у Боба Де Ниро или Депардье. У Лив это проявляется в ее чувстве камеры, в том, как она с ней флиртует, как забывает о ней, как поворачивается спиной или подставляет лицо.

О СОЗДАТЕЛЯХ

Бернардо Бертолуччи – итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и наград различных европейских кинофестивалей. Наибольшую известность получил за свои фильмы «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Последний император», «Маленький Будда», «Мечтатели» и другие. Начавшаяся волна успеха, пришедшая после «Конформиста», омрачалась царившей в Италии цензурой. «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и множеством откровенных сцен встретили в штыки, запретили к показу, уничтожили практически все копии, а режиссера по решению суда лишили гражданских прав на пять лет. Фильм был благосклонно воспринят лишь через несколько лет после отмены цензуры и принес Бертолуччи номинацию на «Оскар». Следующие картины Бертолуччи «Двадцатый век», «Луна» и «Трагедия смешного человека» итальянская публика встречала прохладно, поэтому режиссер решил переехать в Англию и сменить тему. Очередной триумф – историческая лента «Последний император» (1987) – снимался при поддержке китайского правительства, и съемочной группе было разрешено работать внутри Запретного города в Пекине. Невероятно популярная картина была удостоена девяти премий «Оскар». Восточную тему мастер продолжил в фильме «Маленький Будда», вышедшем на экраны в 1993-м году. Мелодрама «Под покровом небес» (1990) также имела теплый прием у зрителей. В середине 90-х режиссер вернулся на родину и снял «Ускользающую красоту» с Лив Тайлер в главной роли. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2003 году Бертолуччи выпустил картину «Мечтатели», возвращающую зрителя во времена студенческих волнений во Франции конца 60-х. В 2007-м году на Венецианском кинофестивале Бертолуччи был удостоен премии «Золотой лев за вклад в мировой кинематограф».

Лив Тайлер – голливудская модель и актриса, известная по фильмам «Ускользающая красота», «Онегин», «Армагеддон», «Властелин колец». Дочь солиста Aerosmith Стивена Тайлера и бывшей модели Playboy Биби (Беверли Бьюэлл). Мама назвала девочку в честь норвежской актрисы Лив Ульман. До десяти лет не знала настоящего отца, считая таковым мужа матери, музыканта Тодда Рундгрена. Правда открылась случайно, когда Лив заметила, как похожа на Мию Тайлер, дочь Стивена от другого брака. В 14 лет начала карьеру модели, стала сниматься в клипах (в том числе в клипе «Crazy» Aerosmith). К 18-ти годам после нескольких второстепенных ролей получила главную роль в «Ускользающей красоте», принесшей ей первую славу и признание критиков. Мировую известность Тайлер принесла роль эльфийки Арвен в кинотрилогии «Властелин колец». Тайлер также появилась с ролями в таких фильмах, как «Армагеддон» (1998), «Незнакомцы» (2008), «Невероятный Халк» (2008), «К звёздам» (2019). В 1997 году попала в список 50 самых красивых людей планеты журнала «People».

Джереми Айронс – британский актёр, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и ряда других престижных наград. Член труппы Королевского шекспировского театра. После нескольких успешных проектов на телевидении, съемок у Дэвида Кроненберга: в фильмах «Связанные насмерть» (1988) и в «М. Баттерфляй» (1993) в 1991 году получил «Оскар» за роль в триллере «Изнанка судьбы». В 1994 году озвучил Шрама в мультфильме «Король Лев». После съемок в «Ускользающей красоте» был приглашен сыграть Гумберта Гумберта в «Лолите» по роману В. Набокова. Известен по ролям в «Венецианском купце», «Царстве небесном», «Внутренней империи», «Эрагоне», сериале «Борджиа», «Бэтмене против Супермена: На заре справедливости», «Лиге справедливости», «Доме Gucci» и других.

Жан Маре – французский актёр, постановщик, писатель, художник, скульптор, модельер, а также каскадёр. Известен ролями в картинах «Орфей», «Парижские тайны», «Железная маска», «Граф Монте-Кристо», «Фантомас», «Принцесса и чудовище». Награжден Военным Крестом, орденом Почетного Легиона, премией Луи Деллюка, получил главный приз на венецианском МКФ «Серебряный лев» и четыре премии «Бэмби». Играл в приключенческих фильмах героические роли смелых и отважных персонажей; постоянно находясь в отличной физической форме, он сам выполнял различные трюки, дрался на шпагах, ездил верхом, прыгал из окон и с мостов. В своих лучших ролях создавал романтические, идеальные образы рыцарей или авантюристов без страха и упрёка, людей несокрушимого духа. Кроме большого артистического таланта, Жан Маре обладал значительными способностями к художественной скульптуре, живописи и поэзии. Сделал коллекцию одежды в 50, занялся керамикой — в 60. Пабло Пикассо, увидев некоторые ранние скульптурные работы Маре, удивился, как человек с таким талантом скульптора «тратит своё время на какие-то съёмки в кино и работу в театре».

Дариус Хонджи – французский кинооператор, впервые работавший с Бертолуччи на «Ускользающей красоте». К другим известным картинам относятся: «Семь» Дэвида Финчера, «Девятые врата» Романа Полански, «Мои черничные ночи» Вонга Карвая, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Окча» Пон Чжун Хо, «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди.

«Долгожданное напоминание о режиссерской уверенности Бертолуччи».

Time Out «Фильм о земном рае — колонии постаревших шестидесятников, художников и поэтов, удалившихся в Тоскану, где есть все, что, по мнению режиссера, нужно для счастья».

Михаил Трофименков

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.