Канал Disney запускает мультсериал «Призрак и Молли МакГи» от сценаристов «Черного плаща» и «Аладдина»

7 февраля 2022 года в 19:05 в эфире Канала Disney состоится российская премьера комедийного мультсериала «Призрак и Молли МакГи». Новый проект, созданный лауреатами премии «Эмми», познакомит зрителей с двумя очень разными персонажами – жизнерадостной девочкой и угрюмым призраком. Героям предстоит принять друг друга такими, какие они есть, и понять, что крепкая дружба может быть построена даже на различиях.

По сюжету нового мультсериала, дружелюбная девочка Молли МакГи вместе со своей семьей переезжает в давно пустующий дом. Оказывается, на его чердаке обитает ворчливый призрак по имени Скрэч, который попал туда по решению Призрачного совета и должен вселять страх и ужас в горожан. Все попытки Скрэча напугать новых жильцов оборачиваются неудачей: его страшилки и пакости только веселят Молли, а проклятье, которое Скрэч на нее насылает, срабатывает против него самого. С этого момента сварливое привидение вынуждено жить бок о бок с доброй и энергичной девочкой, мечтающей сделать мир лучше.

Создателями мультсериала «Призрак и Молли МакГи» стали лауреаты премии «Эмми», закадычные друзья и давние коллеги Билл Мотц и Боб Рот, поработавшие вместе над такими популярными сериалами, как «Черный плащ», «Аладдин», «Финес и Ферб» и многими другими анимационными проектами. Они признаются, что, задумывая сериал, вдохновлялись своей историей дружбы. «Чем глубже мы погружались в разработку сюжета, тем яснее понимали, что это про нас самих! – рассказывает Билл Мотц. – Я Молли, а он Скрэч. Я экстраверт, он интроверт. Я по натуре оптимист и смотрю на мир широко открытыми глазами, а он частенько ворчит и унывает. Мы дружим уже тридцать лет. Боб сдерживает мои чересчур эмоциональные порывы, а я помогаю ему выходить из зоны комфорта. Мы становимся лучше благодаря нашей дружбе». То же самое происходит с Молли и Скрэчем: несмотря на то что у героев совершенно разный подход ко многим вещам, они начинают проявлять заботу и доверие по отношению друг к другу. «За время, проведенное вместе, каждый из них станет лучшей версией себя», – добавляет Боб Рот.

В каждом эпизоде сериала зрителей ждет как минимум одна оригинальная песня. По словам продюсера Стива Лотера, сочинение песен поначалу служило команде создателей развлечением, которое помогало разнообразить рабочий процесс. Постепенно песням в сюжете стала отводиться все более важная роль, и тогда стало понятно: то, что изначально было простой шуткой, в итоге переросло в неотъемлемую часть наследия Disney – в музыку.

Показ мультсериала «Призрак и Молли МакГи» начнется в эфире Канала Disney с 7 февраля. Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 19:05.

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