IVI устроил первую в мире премьеру сериала в Minecraft 

31 января 2022 года состоялась первая в мире премьера сериала, которая прошла в онлайн-копии московского киноцентра «Октябрь» в популярной игре Minecraft, параллельно с оффлайн премьерой. Этим сериалом стал проект из линейки IVI Originals «И снова здравствуйте!».

Специально для премьеры команда TeamCIS построила полностью идентичную виртуальную версию киноцентра в игре. Внутри онлайн копии также состоялся показ первой серий оригинального контента IVI, жизнеутверждающей комедии о похождениях бывшего решалы, который приходит в себя после заказного убийства. В главных ролях – Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова и Денис Власенко.

«Над воссозданием интерьера «Октября» на протяжении недели трудились 10 специалистов, потратив более 30 часов непрерывной работы. Интерьер был воспроизведен с абсолютной точностью: 1 игровой блок = 1 метр. Всего было установлено свыше 100 тысяч блоков. В онлайн-кинозале присутствует система освещения, где все лампы связаны между собой единой сетью, которая позволяет включать и выключать всё освещение нажатием одной кнопки. Для проецирования видеозаписи сериала «И снова здравствуйте!» внутри игры используется особая модификация, которую специалисты самостоятельно улучшили, чтобы увеличить максимальный размер экрана и сделать просмотр комфортным. Также мы создали и посадили в первый ряд главных героев сериала

— Андрея Мерзликина, Аглаю Тарасову и Дениса Власенко», – комментирует Артем Петров, руководитель команды TeamCIS.

Вадим Соколовский, директор IVI Originals: «IVI первый и самый крупный онлайн кинотеатр в России, мы создаем и продвигаем уникальный контент для наших подписчиков и хотим учитывать интересы любой аудитории. Впервые зрители могли посетить премьеру не только в кинотеатре, но и внутри игры. Мы благодарны BuildTheEarth и команде TeamCIS за то, что специально для нас они воссоздали кинотеатр в игре Minecraft и провели премьеру сериала «И снова здравствуйте!».

2 февраля сериал «И снова здравствуйте!» эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре IVI. В круг обязанностей Бориса (Андрей Мерзликин) входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Режиссером и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший над популярными картинами «Ёлки новые» и «Ёлки последние», а также сериалом «Совершенно летние».

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