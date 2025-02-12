Киножурнал «Хочу все знать!» празднует день рождения

Днем рождения легендарного научно-популярного киножурнала для детей «Хочу все знать!» принято считать 11 февраля. Самый первый выпуск увидел свет в далеком 1957 году. В простой доступной форме юным зрителям рассказывали о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, о жизни современного общества и других важных вещах.

В наше время киножурнал возродился в совершенно новом актуальном формате. Премьера познавательного сериала, созданного «Яндексом» и Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького, состоялась на видеосервисе Кинопоиск 1 июня 2021 года.

Новый цикл «Хочу всё знать!» – это сериал-энциклопедия, в котором интереснейшие факты – от устройства Сахары до особенностей криозаморозки человека – объясняются просто и увлекательно. Каждый эпизод длится по 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. Каждому факту из сериала точно можно доверять, ведь его авторы – профессиональные журналисты, на проекте также задействованы научные консультанты и редакторы.

Можно ли пройти все игры в мире? Правда ли, что в Лувре висит поддельная Мона Лиза? Кто придумал жвачку? Почему радуги нельзя коснуться? Какие приметы действительно работают? Можно ли стереть память? В двух сезонах «Хочу всё знать!» уже 110 эпизодов и 330 ответов на самые разные вопросы о мире.

Сериал «Хочу всё знать!» очень высоко оценивают зрители. С фантастическим показателем 9.0 баллов он лидирует по рейтингу среди всех российских документальных сериалов онлайн на Кинопоиске и входит в пятерку лучших среди всех таких сериалов. Летом 2023 года второй сезон «Хочу всё знать!» стал победителем II Национальной премии интернет-контента в тематической номинации «Просвещение и образование».

Как построить сильную экономику? Сколько россияне платят налогов? Как посчитать уровень жизни в регионах с помощью индекса борща? Об этом и многом другом рассказывает специальный сезон «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ» доступен для зрителей бесплатно в сети. Всего 30 эпизодов и 90 простых ответов на сложные вопросы о деньгах и финансах. Проект знакомит со структурой мировой финансовой системы и простыми правилами обращения с личными средствами, а также рассказывает историю денег.

Мир не стоит на месте, и еще много вопросов ждут ответов от авторов проекта. Поэтому Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького работает над темами для новых выпусков «Хочу всё знать!».