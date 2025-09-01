Телеканал «ЧЕ!» представил новый сезон

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Елена Карпенко, презентация. Фото © пресс-служба Телеканал «ЧЕ!»
Телеканал «ЧЕ!» официально представил новый сезон. Презентация с участием директора канала Елены Карпенко и генерального директора сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» Владимира Бабкова прошла в изысканной и неповторимой атмосфере ресторана «Модус».

В этом году телеканал «ЧЕ!» отмечает 10 лет. Елена Карпенко рассказала о главных достижениях этого периода и анонсировала премьеры осени.

«Важно, что за это время канал приобрел собственный стиль, свое лицо. Сегодня «ЧЕ!» — это захватывающие истории реальных людей! Наш эфир на 80% состоит из оригинального контента, и мы лидеры в своей целевой аудитории в прайм-тайм среди всех телеканалов не мультиплекса. При этом количество премьер растет, и с 2021 года этот показатель вырос более чем в 2 раза».

Обновленный «ЧЕ!» сделал ставку на динамичные реалити-расследования и лёгкий развлекательный контент. Это дало свои плоды. И если канал начинал с производства «Решалы» и «Утилизатора», то сегодня — это свыше 500 часов собственного контента в год. А флагманская линейка насчитывает уже 8 реалити-франшиз.

Этой весной успешно стартовали два новых реалити — «Влад решает» и «Проверим всё». Проект с Владом Чижовым прошел с долей 1,27 — на 40% выше средней доли канала по своей ЦА. А «Проверим всё» — на 24% превысил средние результаты и показал долю 1,10. При этом по молодой аудитории (Все 25-34) проект прошел на 49% выше показателя на текущий год.

Также за последние несколько лет «ЧЕ!» увеличил количество своих зрительниц и стал универсальным каналом для совместного просмотра. В 2025 году женская аудитория составила 55%. Вместе с тем выросло и время просмотра — до 54 минут.

Кроме этого, Елена Карпенко отметила важность развлекательного контента.

«В нашем эфире много лет идут такие хиты, как «+100500» и «Улетное видео». В ноябре свое 10-летие отмечает автомобильное шоу «Утилизатор». Год назад мы успешно запустили «ТРЕВЕЛ-БЛОГ «ЧЕ!» и уже в сентябре готовимся к выходу второго сезона. Весной у «+100500» появился собственный спин-офф — «Женский 100500», премьерные выпуски которого более чем в 3 раза превысили показатели по молодой аудитории в 2025 году».

В осеннем телесезоне зрителей ждут новые выпуски флагманской линейки реалити-разоблачений. В эфире уже идут премьеры «Найди по ID» и «Охотников». Также продолжение получили «Заступницы», «Влад решает», «Опасные связи» и «Проверим всё».

Генеральный директор сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» Владимир Бабков отметил успехи телеканала и поздравил «ЧЕ!» с юбилеем:

«10 лет — это долгий и сложный путь. И то, каким мы видим канал сейчас — заслуга его невероятной команды. Сегодня «ЧЕ!» — это собственное производство контента и большое количество узнаваемых лиц. Канал умеет работать с рекламодателями и отличается тем, что предлагает огромное количество вариантов, креативных идей и невероятных интеграций».

По окончании официальной части всех гостей ждал праздничный торт от сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ».

«ЧЕ!» уверенно идет в ногу со временем и делает жизнь своих зрителей и партнеров — ярЧЕ!

