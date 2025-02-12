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Домой366INFO.RUЖенщины хотели бы сходить на свидание с Харуки Мураками, мужчины — с...

Женщины хотели бы сходить на свидание с Харуки Мураками, мужчины — с Ириной Астаховой

editor
By editor
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заглушка

Дейтинг-сервис VK Знакомства и сервис цифровых книг Литрес провели совместное исследование об отношении россиян к партнёрам творческих профессий и общности художественных вкусов. Три четверти опрошенных хотели бы, чтобы партнёр посвятил им творческую работу: стихотворение, рассказ, картину или песню.

Писатель или поэт — самая привлекательная творческая профессия в глазах женщин. Её выделили 20% респонденток. У мужчин на первом месте певицы (17%), писательницы и поэтессы — на втором (15%). Среди обоих полов популярны актёры (13%), художники (11%), танцоры (10%). Скульпторы и модельеры оказались наименее востребованными: их выбрали 4 и 3% респондентов соответственно.

Наиболее привлекательной чертой писателей и поэтов половина женщин назвала богатую фантазию. Четверть отметили тонкую душевную организацию, а 15% оценили возможность остаться в истории искусства, будучи музой литератора.

Идеальными партнёрами для свидания среди современных авторов мужчины чаще называли поэтессу Ирину Астахову (псевдоним Ах Астахова) — 15%, писательниц Веру Богданову — 11%, Дину Рубину — 7%, и романистку Сьюзен Коллинз — 5%. Женщины выбирали японского писателя Харуки Мураками — 14%, бразильского писателя Пауло Коэльо — 13%, писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — 12%, Дэна Брауна — 6%. Среди классиков мужчины выделили Анну Ахматову и Марину Цветаеву (по 20%), а женщины – Сергея Есенина (12%) и Александра Пушкина (9%).

«Творческие профессии, такие как писатель или поэт, кажутся многим романтичными — это связано с тем, что мало кто задумывается о титаническом труде автора. Стать вдохновителем или музой, вписать себя в вечность — очень привлекательная перспектива. Но не стоит забывать, что писательская работа — это история круглосуточная, без выходных и праздников. Зато всё с лихвой компенсируется тем, что у творческого партнёра неистощимый запас фантазии и креативный подход ко всему», — комментирует шеф-редактор группы компаний Литрес Екатерина Писарева.

43% респондентов считают, что похожие литературные предпочтения партнёра важны, но не критичны. При этом 20% опрошенных приветствуют, когда литературные вкусы различаются и можно поделиться друг с другом новыми знаниями. Для 25% важно, чтобы партнёр в принципе читал или слушал книги.

«Общие интересы — один из самых важных критериев при выборе партнёра. Любовь к искусству может стать отправной точкой многообещающего знакомства. В нашем сервисе традиционно много ценителей прекрасного: например, интерес к книгам указали более 200 тысяч пользователей», — комментирует директор VK Знакомств Игорь Кузнецов.

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