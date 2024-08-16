РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЦФОKION представил тематическую зону экшн-драмы «Амура»

KION представил тематическую зону экшн-драмы «Амура»

editor
By editor
55
Амура-Сигнал

Онлайн-кинотеатр KION создал тематическую зону в стиле атмосферы Японии 90-х годов в рамках промо международной приключенческой экшн-драмы «Амура».

На музыкальном фестивале Signal, который проходит в настоящее время в Никола-Ленивце, появилась специальная зона от онлайн-кинотеатра KION, которая создана в духе атмосферы Японии 90-х годов. Эта тематика перекликается с сюжетом сериала. По сценарию Аня отправляется на спасение своей сестры-близнеца Нади в Японию, где вступает в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру. 

У посетителей зоны будет возможность получить лимитированный мерч, сделать аэротату и сыграть в аркадные игры на игровых автоматах. Также внутри локации будут размещены баннеры с QR-кодом, отсканировав который посетители смогут получить бесплатную подписку на KION на 60 дней. 

Зона онлайн-кинотеатра KION расположена в зоне «Кольцово» в главном направлении к зоне фестиваля. У локации будет узнаваемый внешний дизайн: снаружи будут размещены неоновые электрические баннеры на японском языке, а также будет расположена зона отдыха с шезлонгами. 

«Амура» — это один из самых масштабных отечественных сериалов с обширной географией съемок. Проект снимался в России и Азии, роли в «Амуре» исполнили российские и японские актеры. Над сериалом работала большая международная команда, а также эксперты в области боевых искусств и трюков.

Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. Вместе наслаждаться музыкой, творчеством, свободой, выразить себя через участие в программах Signal, внести свой вклад в создание фестиваля или стать одним из Signal People, разделяя позитивную энергию — у каждого свой путь через фестивальную материю. Площадка проведения фестиваля — арт-парк Никола-Ленивец— в уникальном природном ландшафте стал центром притяжения, узловой точкой пространства-времени, где каждый — часть единого целого.

Предыдущая статья
Иван Никифорчин назначен новым художественным руководителем МГАСО
Следующая статья
Никифорчин Иван

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru