KION представил тематическую зону экшн-драмы «Амура»

Онлайн-кинотеатр KION создал тематическую зону в стиле атмосферы Японии 90-х годов в рамках промо международной приключенческой экшн-драмы «Амура».

На музыкальном фестивале Signal, который проходит в настоящее время в Никола-Ленивце, появилась специальная зона от онлайн-кинотеатра KION, которая создана в духе атмосферы Японии 90-х годов. Эта тематика перекликается с сюжетом сериала. По сценарию Аня отправляется на спасение своей сестры-близнеца Нади в Японию, где вступает в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

У посетителей зоны будет возможность получить лимитированный мерч, сделать аэротату и сыграть в аркадные игры на игровых автоматах. Также внутри локации будут размещены баннеры с QR-кодом, отсканировав который посетители смогут получить бесплатную подписку на KION на 60 дней.

Зона онлайн-кинотеатра KION расположена в зоне «Кольцово» в главном направлении к зоне фестиваля. У локации будет узнаваемый внешний дизайн: снаружи будут размещены неоновые электрические баннеры на японском языке, а также будет расположена зона отдыха с шезлонгами.

«Амура» — это один из самых масштабных отечественных сериалов с обширной географией съемок. Проект снимался в России и Азии, роли в «Амуре» исполнили российские и японские актеры. Над сериалом работала большая международная команда, а также эксперты в области боевых искусств и трюков.

Signal — ведущий фестиваль и пространство для творческой свободы многотысячного комьюнити. Вместе наслаждаться музыкой, творчеством, свободой, выразить себя через участие в программах Signal, внести свой вклад в создание фестиваля или стать одним из Signal People, разделяя позитивную энергию — у каждого свой путь через фестивальную материю. Площадка проведения фестиваля — арт-парк Никола-Ленивец— в уникальном природном ландшафте стал центром притяжения, узловой точкой пространства-времени, где каждый — часть единого целого.