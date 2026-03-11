РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Музее Мирового океана представили редкие предметы эпохи королевы Луизы

В Музее Мирового океана представили редкие предметы эпохи королевы Луизы

By T1
166
королева луиза
Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

В Музее Мирового океана состоялось открытие выставочного проекта «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?». Совместный проект с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» приурочен к 250-летию со дня рождения одной из самых почитаемых женщин в европейской истории, чья судьба неразрывно связана с прошлым Калининградской области.

Супруга прусского короля Фридриха Вильгельма III, теща и бабушка российских императоров, она вошла в историю как личность, повлиявшая на судьбы государств. В годы наполеоновского нашествия Луиза проявила не только мужество, но и дипломатические способности. Она всегда следовала за супругом, стремясь поддержать его, и сыграла свою роль в заключении Тильзитского мира 1807 года. Её обаяние и достоинство произвели впечатление даже на Наполеона, а современники отмечали, что королева многое сделала для смягчения условий мирного договора для Пруссии.

Новая выставка предлагает посетителю взглянуть на Луизу не как на политическую фигуру, а как на женщину со своими привычками, уникальными чертами характера и милыми сердцу мелочами. Через письма, дневники и произведения искусства посетители узнают, почему Луизу называли «барышня-стрекоза», какой цветок был у «королевы сердец» любимым и о многом другом. Представленные на выставке предметы быта, украшения, в том числе из янтаря, скульптуры, произведения живописи и графики западноевропейских художников конца XVIII – начала XIX века, проиллюстрируют художественные вкусы того времени и погрузят в атмосферу эпохи, связанной с именем любимой королевы. Дополнили выставку предметы из Музея истории г. Советска, Музея Тильзитского мира и из частных собраний коллекционеров.

ГМЗ «Царское Село» предоставил для выставки почти пятьдесят предметов: живопись, графику, скульптуру, opyжие, фарфор и предметы быта.

«Музей Мирового океана – комплексный; нас интересует не только изучение и покорение Мирового океана и его обитатели, но и история, в том числе нашего края. Так, на музейных объектах – Фридрихсбургских и Королевских воротах – мы тоже знакомим с историей города, важной частью которого была королева Луиза. Тема Луизы в нашем регионе очень популярна, поэтому организация выставки для нас стала своеобразным вызовом. Но мы постараемся удивить посетителей уже с первых минут посещения новым подходом и необычным подбором экспонатов. Конечно, одним из особо дорогих предметов для нас стала уникальная книга начала прошлого века на немецком языке, на материале которой и построен рассказ», – отметила куратор выставочного проекта Марина Королева.

Предыдущая статья
Состоялась премьера первого трейлера фантастического блокбастера «Девятая планета»
Следующая статья
Динара Садекова представила модный авторский фотопроект «Девушки и собачки любят бриллианты»

Новое в рубрике