В Музее Мирового океана представили редкие предметы эпохи королевы Луизы

В Музее Мирового океана состоялось открытие выставочного проекта «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?». Совместный проект с Государственным музеем-заповедником «Царское Село» приурочен к 250-летию со дня рождения одной из самых почитаемых женщин в европейской истории, чья судьба неразрывно связана с прошлым Калининградской области.

Супруга прусского короля Фридриха Вильгельма III, теща и бабушка российских императоров, она вошла в историю как личность, повлиявшая на судьбы государств. В годы наполеоновского нашествия Луиза проявила не только мужество, но и дипломатические способности. Она всегда следовала за супругом, стремясь поддержать его, и сыграла свою роль в заключении Тильзитского мира 1807 года. Её обаяние и достоинство произвели впечатление даже на Наполеона, а современники отмечали, что королева многое сделала для смягчения условий мирного договора для Пруссии.

Новая выставка предлагает посетителю взглянуть на Луизу не как на политическую фигуру, а как на женщину со своими привычками, уникальными чертами характера и милыми сердцу мелочами. Через письма, дневники и произведения искусства посетители узнают, почему Луизу называли «барышня-стрекоза», какой цветок был у «королевы сердец» любимым и о многом другом. Представленные на выставке предметы быта, украшения, в том числе из янтаря, скульптуры, произведения живописи и графики западноевропейских художников конца XVIII – начала XIX века, проиллюстрируют художественные вкусы того времени и погрузят в атмосферу эпохи, связанной с именем любимой королевы. Дополнили выставку предметы из Музея истории г. Советска, Музея Тильзитского мира и из частных собраний коллекционеров.

ГМЗ «Царское Село» предоставил для выставки почти пятьдесят предметов: живопись, графику, скульптуру, opyжие, фарфор и предметы быта.

«Музей Мирового океана – комплексный; нас интересует не только изучение и покорение Мирового океана и его обитатели, но и история, в том числе нашего края. Так, на музейных объектах – Фридрихсбургских и Королевских воротах – мы тоже знакомим с историей города, важной частью которого была королева Луиза. Тема Луизы в нашем регионе очень популярна, поэтому организация выставки для нас стала своеобразным вызовом. Но мы постараемся удивить посетителей уже с первых минут посещения новым подходом и необычным подбором экспонатов. Конечно, одним из особо дорогих предметов для нас стала уникальная книга начала прошлого века на немецком языке, на материале которой и построен рассказ», – отметила куратор выставочного проекта Марина Королева.