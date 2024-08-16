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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Никифорчин Иван

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Иван Никифорчин родился в 1995 году в Москве. Академическое музыкальное образование получил в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Аспирантуре Московской консерватории под руководством профессоров Валерия Полянского (оперно-симфоническое дирижирование) и Юрия Абдокова (композиция, оркестровка, история оркестровых стилей).

Лауреат Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова, Международной премии им. Бориса Чайковского, Международных премий «Чистый звук». Обладатель Гран-При Международного фестиваля современного искусства «Magnum Opus» Николая Хондзинского.

Иван Никифорчин неоднократно выступал с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, также сотрудничает со многими ведущими оркестровыми коллективами страны (Национальный филармонический оркестр России, Государственный академический симфонический оркестр России, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, симфонический оркестр Мариинского театра, симфонический оркестр Большого театра и другие).

Основатель, художественный руководитель и главный дирижер «Академии Русской Музыки» («Academy of Russian Music»). Руководит оркестровым абонементом Московского международного Дома музыки «Великие страницы русской музыки ХХ столетия». Дирижер Государственной академической симфонической капеллы России. Приглашенный дирижер Большого театра России. С 2022 года преподает оперно-симфоническое дирижирование в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

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Иван Никифорчин назначен новым художественным руководителем МГАСО, 2024

Фото – Ксения Острикова

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