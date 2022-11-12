KION представляет подборку фильмов, мультфильмов и сериалов ко Всемирному дню доброты

13 ноября отмечается Всемирный день доброты, и к этому празднику онлайн-кинотеатр KION представляет подборку фильмов и сериалов, героев которых можно смело назвать по-настоящему добрыми людьми. Даже в самых сложных ситуациях именно человеческая отзывчивость, чуткость и готовность помогать ближнему — то, что помогает преодолевать трудности. От мультипликационных проектов для детей до проникновенного аниме, от трогательный мелодрам до вдохновляющих байопиков — в этом списке каждый найдёт кино по душе.

«Хатико: Самый верный друг»

Ставший образцом преданности и любви, этот добрый пес породы акита-ину, списанный со вполне реально существовавшей собаки, растрогал до слез не одну сотню зрителей. В течение многих лет каждый день он, следуя своей привычке, приходил на хорошо знакомое место встречи с хозяином, не зная о том, что его самый обожаемый человек уже никогда не вернется.

«Гарри Поттер и философский камень»

Волшебная история о мальчике-сироте, которому предначертано великое будущее, давно стала по-настоящему культовой. Но увлекательное кинопутешествие в Хогвартс — это не только знакомство с жутковатыми сказочными существами, техника обращения с волшебной палочкой и лекции по зельеварению. Главная наука, которую постигают студенты, это наука крепко дружить и спасать своих однокурсников из любых передряг. И, хотя считается, что дети могут быть жестоки, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли вместе со своими товарищами — настоящий пример добрых и отзывчивых подростков, которым чужды травля, высокомерие и эгоизм.

«Форрест Гамп»

Культовое кино о парнишке по имени Форрест Гамп, добившемся невероятных успехов благодаря своей доброте, стойкости и непосредственности. Несмотря на многие тяготы и испытания, выпавшие на его долю, Форрест умудряется сохранять оптимизм и жизнелюбие, то и дело ошарашивая окружающих своей щедростью, предприимчивостью, физической выносливостью и героизмом.

«Диана: История любви»

Эта биографическая драма с Наоми Уоттс в главной роли рассказывает о двух последних годах жизни Дианы, принцессы Уэльской. Трагическая история леди Ди, полная предательств, отчаянных поступков, страстей и безграничной любви к жизни, предстает перед зрителями в мельчайших подробностях. «Диана: История любви» — это печальное, но вдохновляющее кино о женщине, поразившей весь мир своей добротой.

«Хороший доктор»

Трогательный телесериал в жанре медицинской драмы, рассказывающий историю необычного врача. Молодой доктор Шон Мерфи — перспективный хирург, которому предстоит работать в престижной больнице в крупном городе. Но от прочих медиков его отличает одна деталь: диагнозы аутизм и синдром саванта. Несмотря на предубеждение некоторых коллег и пациентов, доктор Мерфи умудряется блистательно справляться с работой и нередко даже спасать положение, рассматривая ситуации под нестандартным углом и находя удивительные решения.

«Принцесса Мононоке»

Олицетворение пословицы, утверждающей, что добро должно быть с кулаками. Правда, методы главной героини этого полнометражного аниме Хаяо Миядзаки куда более изящны, а гнев абсолютно оправдан. По сюжету, выращенная волками девушка всеми силами стремится защитить природу и, в частности, родной лес от разрушений, спровоцированных человечеством. Вместе с молодым принцем-изгнанником ей предстоит отомстить за вырубку деревьев и истощение природных ресурсов.

«Необыкновенный плейлист Зои»

Героиня этого сериала поневоле становится своеобразной супергероиней. В результате несчастного случая во время медицинского обследования Зои получает сверхспособность — она слышит мысли окружающих, правда, в формате кавер-версий на известные хиты. Единственный способ избавиться от бесконечного пения в голове, отвлекающего от собственных дел, — помочь несчастному знакомому с беспокоящей его бедой. Так обычная девушка начинает на постоянной основе латать раны на сердцах всех, кто находится рядом с ней.

«Три кота»

Эта троица пушистых добряков не может пройти мимо чужой беды. Котенок Компот, его братик Коржик и сестренка Карамелька — герои популярного российского мультсериала — всегда готовы помочь тем, кто нуждается в поддержке, добром совете или даже настоящем подвиге. Кроме того, они учат доброте своих юных зрителей, рассказывая детям о том, как важно уважать родителей, крепко дружить и заботиться об окружающей среде.

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