«Короткое лето» и «Белой дороги!» получили награды на копродукционном форуме When East Meets West в Италии

Проекты российских режиссеров Насти Коркия («Короткое лето») и Эллы Манжеевой («Белой дороги!») получили награды международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW) в Италии. Настя Коркия была удостоена Pop Up Film Residency Award, дающей возможность творческой стажировки и программы менторства в Европе с международными экспертами. Продюсер фильма «Короткое лето» Наталья Дрозд получила Producers Network Award (специальную награду Каннского кинорынка Marche du Film). Проект фильма «Белой дороги!» завоевал Laser Film Award (награда позволяет покрыть часть расходов на пост-продакшен).

Форум WEMW, который проходит в партнерстве с экспортным брендом РОСКИНО Russian Content Worldwide (RCW), является одной из крупнейших копродукционных площадок Европы; проекты участников представлены более чем 750 международным экспертам индустрии и потенциальным партнерам. Россия впервые является одной из стран в фокусе WEMW.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова:

– Российская делегация на форуме When East Meets West была самой представительной – более 20 профессионалов индустрии приняли участие в мероприятиях оффлайн и онлайн. В рамках специальной сессии Meet the Russian delegation профессиональной международной аудитории были представлены проекты и продюсеры. Мы были рады презентовать разнообразные по стилю и духу проекты – от художественного до документального кино, и мы видим, как очень специальные темы, которые поднимают режиссеры, многие из которых представляют российские регионы, покоряют сердца экспертов. Уверена, что награды, которые получили представители нашей индустрии, дадут качественное развитие их проектам. Главным итогом форума для нас стал новый уровень диалога с профессиональным сообществом, необходимый для развития копродукции и международного партнерства.

Проект фильма «Короткое лето» был представлен в главной программе форума When East Meets West — секции копродукции: для участия в ней было подано рекордное количество заявок — 435 из 56 стран. «Короткое лето» — первый полнометражный художественный фильм Насти Коркия, до этого снимавшей документальное и короткометражное кино. Это картина о детстве: история рассказана от лица семилетней героини Кати, которая проводит летние каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Летние детские приключения происходят на фоне разлада в семье и общественных процессов в России в конце лета 2004 года. В рамках выигранной программы менторства молодой режиссер получит возможность поработать над проектом фильма в Европе с международными экспертами.

Режиссер Настя Коркия:

– Было крайне неожиданно получить награды на ко-продукционном рынке When East Meets West. Мы выиграли резиденцию девелопмента проекта Pop Up Film Residency, чему я очень рада. Это резиденция, где один на один с выбранным специально под наш проект ментором мы сможем уделить время подготовке к съемкам фильма и, в частности, поработать над раскадровкой и точнее выработать понимание ритма фильма. В нашем случае это особенно важно, так как мы планируем снимать на пленку.

Продюсер фильма «Короткое лето» Наталья Дрозд (копродюсер фильмов «Купе №6», получившего Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля, и «Аритмия», продюсер фильма «Давай разведемся») получила награду Каннского кинорынка Marche du Film – Producers Network Award, и будет участвовать в сессии Producers Network на Marche du Film в этом году.

Продюсер Наталья Дрозд:

– Я очень рада, что наш проект «Короткое лето» получил столько внимания на форуме и был награжден двумя призами. Столь позитивная обратная связь от профессионалов на старте очень важна для нас. И, конечно, у нас было много интересных и продуктивных встреч, появилось много идей по дальнейшему развитию и проработке нашего проекта.

Проект «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик получил награду This is Now | Laser Film Award, которая предоставляет 30% скидку на стоимость пост-продакшена. Проект участвовал в секции This is it (полнометражные игровые фильмы или гибридные проекты на стадии постпродакшена) и воркшопе First Cut Lab Trieste, где команда фильма получает комментарии от экспертов.

Продюсер Елена Гликман:

– Мы очень рады награде в Триесте. Обе программы WEMW были для нас очень важны. Мы заканчиваем съемки, занимаемся монтажом, и конечно, нам интересен сторонний экспертный взгляд на наше кино именно в это время, когда мы еще можем что-то поправить. Надеюсь, что следующим этапом в жизни нашего фильма и нашей команды станет участие в конкурсе большого кинофестиваля.

Продюсер Виктория Лупик:

– Мы очень рады получению приза в Триесте от Laser film. Это важное подтверждение статуса проекта, которое открывает нам возможности для его реализации на максимально высоком уровне с привлечением европейских партнеров.

«Белой дороги!» — мистическая драма, рассказывающая историю Алдара, который не был дома десять лет. Теперь он часть большого города – голос его бесчисленных улиц. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни. Проект «Белой дороги!» стал первым за последние пятнадцать лет российским фильмом, отобранным в 2021 году в секцию L’Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля.

В числе других российских проектов, участвовавших в разных программах WMEW:

фильм «Год рождения» режиссера Михаила Местецкого и продюсеров Сергея Корнихина и Семена Закружного (секции This is it и First Cut Lab Trieste);

фильм «Против ветра» режиссера и продюсера Татьяны Соболевой (Impact Pyramid Inspirational Lab);

фильм «Поговори со мной» Юлии Мироновой (Impact Pyramid Inspirational Lab).

