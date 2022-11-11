Известный российский музыкант DJ Грув написал музыку для мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

Известный российский музыкант DJ Грув создал музыкальное оформление для анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив», который выходит на экраны кинотеатров 17 ноября.

Полнометражная лента – результат партнерства киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory. Картина произведена в сопродюсерстве с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Фонда Кино и дистрибьютора «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

«Чинк: хвостатый детектив» представит наполненную приключениями, юмором, а также детективной интригой историю о жителе сказочной страны под названием Медовая долина — бельчонке Чинке. По сюжету незадачливый персонаж становится участником загадочных событий, связанных с похищением важного артефакта – Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий герою помогут его друзья – мудрая сова-детектив по имени Софи, простодушный друг — медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси и многие другие.

Динамичную сюжетную линию картины сопровождает стилизованное музыкальное оформление, созданное известным музыкантом DJ Грувом.

«Музыка – важная составляющая атмосферы любого фильма, и работая над картиной «Чинк: хвостатый детектив» мы создали мультвселенную, которую предстояло насытить собственным неповторимым звучанием — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — и мастерство DJ Грува, который работает во многих направлениях, совмещая различные стили и техники позволило нам решить эту задачу».

По ее словам, в аудиоряде картины можно услышать, как актуальные музыкальные тренды, так и мотивы фанка, джаза, а также симфоническое исполнение.

Для самого DJ Грува работа в проекте «Чинк: хвостатый детектив» стала первым опытом участия в создании анимационного фильма. Музыкант записал более ста треков, где экспериментировал не только с электронным звучанием, но и с записью живых инструментов – гитары, саксофона, скрипки.

«Мне было важно соответствовать настроению фильма, подчеркивать моменты, связанные с радостью, грустью, динамичной погоней или комедийными элементами, — отметил DJ Грув, — Главной задачей было сделать музыку яркой, но в то же время такой, чтобы она не отвлекала от сюжетного повествования. Этот проект объединяет разнообразие жанров, и эту особенность мне хотелось передать через звучание за счёт мультиинструментализма и мультистилизма».

Помимо необычного музыкального сопровождения особенностью картины станет также звездный актерский состав. Персонажей анимационного фильма озвучили популярные артисты Ян Цапник, Эвелина Бледанс Александр Олешко, Борис Смолкин и Мирослава Карпович, а также известный блогер Михаил Кшиштовский и актер дубляжа Иван Чабан.

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