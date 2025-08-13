Картину Каролины Кубринской «Сказки темного леса. Ворожея» покажут в кинотеатрах России

Учебный год начнется сказочно: картину Каролины Кубринской «Сказки темного леса. Ворожея» покажут в кинотеатрах по всей России. Фильм производства киностудии «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации – приключенческая история для всей семьи, объединившая авторскую историю с фольклорными мотивами, яркие образы героев и именитый актерский состав. Компания-прокатчик – Ray of Sun Pictures.

Ради спасения родителей главная героиня фильма, юная Василисса, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении – ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего.

Сюжетные повороты и художественные образы картины основаны на славянском фольклоре – сказках, легендах, преданиях. Однако создатели фильма решили не ограничиваться уже известными зрителю персонажами и разработали собственную систему героев, уникальную как для отечественного кинематографа, так и для зарубежного. У руля проекта – Каролина Кубринская, известная по сериалам «Моя девочка» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Каролина Кубринская, режиссер: «Какое оно, славянское фэнтези? Всегда красивое, яркое и доброе. Хотя у нас много странных сказочных персонажей – всякие лешие, берендеи, – но это все – к добру. Мы создаем свой, новый мир, который будет называться «Сказки темного леса». Он будет развиваться по тем законам, которые мы зададим. И каждый персонаж нашей истории – это уникальный образ. Нигде таких вы больше не увидите – ни в нашем кино, ни в зарубежном. Противоборствующим сторонам в нашей сказке всегда есть что делить, и нужна большая мудрость, ум и воля, чтобы не лезть на рожон, но при этом остановить зло».

Разнохарактерных, но одинаково харизматичных героев сыграли народно любимые актеры – Анна Ковальчук («Мастер и Маргарита», «Тайны следствия»), Николай Наумов («Волшебный участок», «Реальные пацаны»), Анастасия Мельникова («Улица разбитых фонарей», «Плоды учености»), Екатерина Суворова («Возвращение попугая Кеши», «Ганди молчал по субботам»), Константин Раскатов («Трасса», «Молодежка. Новая смена»), Александр Дьяченко («Мажор», «Жизнь по вызову») и Анвар Либабов («Про уродов и людей», «Замок»).

Анна Ковальчук, актриса: «Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям. Я очень хотела сняться в сказке. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувств».

Анастасия Мельникова, актриса: «У моей героини семеро по лавкам, но она всю деревню считает детьми и всем старается помочь, даже если ее об этом никто не просит. Когда мужчины идут на войну, она идет закрывать собой мужа! «Сказки темного леса» – это философская, глубокая, добрая, хорошая история о борьбе добра и зла».

Образ главного антагониста истории примерил актер и певец Алексей Воробьев. Он же стал композитором проекта.

Алексей Воробьев, актер, композитор фильма: «Играть антагониста было очень интересно, и я рад, что наконец сыграл настоящего злодея! Я всегда снимался в ролях позитивных и веселых парней, или — людей с трудной судьбой. Были и драматичные образы настоящих психопатов, но главное вселенское зло, лесное божество, у которого есть серьезный счёт к человечеству, – это впервые. Мой персонаж «обволакивает» жертву, никуда не торопит, ему нравится, когда другие начинают злиться. Это существо, которое питается энергией. Мы все таких людей встречали в жизни. Ты кричишь, бьешь по столу, а он на тебя смотрит и ему хорошо. Играя злодея, важно понять, в чём его стимул к существованию и цель, почему он хочет именно этого, почему он таким стал. И работая над симфонической музыкой к фильму я старался учесть все, что знал про наших героев, и соединить яркое современное звучание с элементами фольклора».

К созданию самобытного и красочного мира подключились все цеха: гримерами проекта стали Шейла Алекс и Филипп Игнатьев, художником по костюмам – Анна Некрасова. А написанный Алексеем Воробьевым титульный саундтрек вместе с ним исполнил всенародно любимый Ярослав Сумишевский.

Во время съёмок от многих актёров понадобилась солидная физическая подготовка. Екатерина Суворова и Константин Раскатов выполняли трюки самостоятельно: прыгали в воду, участвовали в боевых сценах. Для эпизода сражения жителей деревни и леса была набрана массовка почти в 100 человек. Художники часами подбирали участникам костюмы и грим, а репетиции битвы заняли несколько дней.

Анвар Либабов, актёр: «Самыми сложными, наверное, были батальные сцены. Они сложны тем, что снимаются в один кадр, с участием массовки. Важна координация, собранность – ансамблевость».

Для съемок были выбраны живописные места Ленинградской области, Курортного района Санкт-Петербурга, а также Карелии. За их отбор отвечал художник-постановщик картины Владислав Травинский, чья команда с помощью косметического вмешательства компьютерной графики превратила каждый кадр фильма в настоящую, живую сказку.

Фото © пресс-служба киностудии «Ленфильм»