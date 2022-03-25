Всероссийский конкурс имени Корнея Чуковского  объявляет приём заявок!

1 апреля откроется прием заявок на соискание премии Правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов, поэтов и переводчиков детской литературы. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в 2022 году дата старта заявочной кампании приурочена к 140-летию со дня рождения писателя.

«Конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей. Имена лауреатов станут известны осенью. Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта “Активный гражданин”, в прошлый раз на платформе проголосовали более 150 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Еще в этом году специально для детей и их родителей выйдут рекомендательные каталоги с лучшими книгами всех трех сезонов премии.

Премия имени Корнея Чуковского была учреждена Правительством Москвы в 2020 году для поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.

В этом году принять участие в конкурсе могут авторы детских литературных произведений, которые впервые были опубликованы на русском языке в 2021–2022 годах. Подать заявку можно на официальном сайте премии. Для этого необходимо ввести контактные данные автора, сообщить краткую информацию о произведении, прикрепить pdf-файл издания с указанием уникального номера, идентифицирующего книгу, года выхода и тиража печатного издания, названия издательства. Заявку может подать любой гражданин России до 1 июля (включительно) этого года.

Традиционно работы рассматриваются в следующих номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет» и «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Оглашение лонг-листа номинантов состоится 17 августа, а в сентябре станет известен шорт-лист произведений, из которого жюри выберет шесть лауреатов премии. Седьмого победителя определят читатели в проекте «Активный гражданин». Торжественную церемонию награждения планируется провести в октябре 2022 года. Премиальный фонд каждой номинации — один миллион рублей. Если выиграет произведение, написанное в соавторстве, денежную часть премии поделят между членами коллектива поровну.

Председателем жюри, как и в предыдущие годы, станет детский писатель, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседателем — идейный вдохновитель премии и правнук знаменитого писателя Дмитрий Чуковский.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.