1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Две трети опрошенных мужчин интересуются любовными романами

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

21 апреля отмечается 210 лет со дня рождения Шарлотты Бронте. Специально к юбилею классика английской литературы книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram MR провели опрос, который развеял стереотип о том, что любовные романы — исключительно «женская» литература. Большинство мужчин-респондентов (65%) читали книги с ярко выраженным романтическим сюжетом в течение последних трёх лет, причём почти треть (29%) — по собственной инициативе, из личного интереса к жанру. Для 18% опрошенных мужчин импульсом к чтению любовных романов послужила рекомендация второй половинки, а ещё для 12% — мнение литературных критиков, блогеров или знакомых.

Больше всего респондентов обращались за последние три года к романтическим историям из русской классики (42%). Второе по популярности направление — зарубежная классическая литература (21%), в том числе романы Шарлотты Бронте. Ещё 19% опрошенных мужчин выбирали современные отечественные любовные романы, а 18% — современные зарубежные.

Литрес также проанализировал спрос на творчество Шарлотты Бронте в 2026 году. За это время выручка (по всем моделям монетизации) с продажи произведений писательницы увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. Интерес пользователей к книгам Бронте также вырос и за последний месяц (21.03.2026—20.04.2026) — на 47% в сравнении с идентичным предыдущим периодом.

Наибольшим спросом (по сумме выручки с продажи произведения во всех форматах — аудио и текст) в 2026 году пользовался самый известный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На второй строчке расположился роман «Виллет» — ещё одна история о юной сироте, которая устраивается в пансион учительницей и оказывается втянута в сложный любовный треугольник. На третьем месте — «Учитель», история любви амбициозного преподавателя частной школы и его коллеги.

Китайский стал самым популярным языком для изучения
Всадник Скалии: история о нравственном выборе человека

