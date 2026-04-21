Две трети опрошенных мужчин интересуются любовными романами

21 апреля отмечается 210 лет со дня рождения Шарлотты Бронте. Специально к юбилею классика английской литературы книжный сервис Литрес и исследовательское агентство Magram MR провели опрос, который развеял стереотип о том, что любовные романы — исключительно «женская» литература. Большинство мужчин-респондентов (65%) читали книги с ярко выраженным романтическим сюжетом в течение последних трёх лет, причём почти треть (29%) — по собственной инициативе, из личного интереса к жанру. Для 18% опрошенных мужчин импульсом к чтению любовных романов послужила рекомендация второй половинки, а ещё для 12% — мнение литературных критиков, блогеров или знакомых.

Больше всего респондентов обращались за последние три года к романтическим историям из русской классики (42%). Второе по популярности направление — зарубежная классическая литература (21%), в том числе романы Шарлотты Бронте. Ещё 19% опрошенных мужчин выбирали современные отечественные любовные романы, а 18% — современные зарубежные.

Литрес также проанализировал спрос на творчество Шарлотты Бронте в 2026 году. За это время выручка (по всем моделям монетизации) с продажи произведений писательницы увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. Интерес пользователей к книгам Бронте также вырос и за последний месяц (21.03.2026—20.04.2026) — на 47% в сравнении с идентичным предыдущим периодом.

Наибольшим спросом (по сумме выручки с продажи произведения во всех форматах — аудио и текст) в 2026 году пользовался самый известный роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На второй строчке расположился роман «Виллет» — ещё одна история о юной сироте, которая устраивается в пансион учительницей и оказывается втянута в сложный любовный треугольник. На третьем месте — «Учитель», история любви амбициозного преподавателя частной школы и его коллеги.