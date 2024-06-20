Режиссер Сергей Урсуляк экранизирует роман Льва Толстого «Война и мир»

Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и START приступают к работе над многосерийным фильмом «Война и мир» по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания «Москино».

Режиссером картины станет Сергей Урсуляк, признанный мастер масштабных экранизаций, на счету которого такие работы как: «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову, сериал «Ненастье» по роману Алексея Иванова. Среди других режиссерских работ Сергея Урсуляка, пользующихся неизменной любовью зрителей, – легендарный сериал «Ликвидация» и полнометражная драма «Праведник».