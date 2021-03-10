Юлия Хлынина станет цесаревной Елизаветой в новом сериале телеканала «Россия»

В Москве стартовали съёмки многосерийного исторического фильма «Елизавета» – приквела сериала «Екатерина». Режиссёром сериала «Елизавета» стал Дмитрий Иосифов, который снял две части трилогии «Екатерина. Взлёт» и «Екатерина. Самозванцы». Роль молодой Елизаветы исполнит Юлия Хлынина («Лёд 2», «Селфи»).
Новый сериал телеканала «Россия» из коллекции «История любви. История России» расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I (Александр Балуев), которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление огромную империю. Для Елизаветы трон стал проклятием: против своей воли девушка оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова). Также в проекте заняты Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артём Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха, Владимир Кошевой и другие.
Съёмки сериала «Елизавета» пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Премьера состоится на телеканале «Россия».
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