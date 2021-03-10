Юлия Хлынина станет цесаревной Елизаветой в новом сериале телеканала «Россия»

В Москве стар­то­ва­ли съём­ки мно­го­се­рий­но­го исто­ри­че­ско­го филь­ма «Ели­за­ве­та» – при­кве­ла сери­а­ла «Ека­те­ри­на». Режис­сё­ром сери­а­ла «Ели­за­ве­та» стал Дмит­рий Иоси­фов, кото­рый снял две части три­ло­гии «Ека­те­ри­на. Взлёт» и «Ека­те­ри­на. Само­зван­цы». Роль моло­дой Ели­за­ве­ты испол­нит Юлия Хлы­ни­на («Лёд 2», «Сел­фи»).

Новый сери­ал теле­ка­на­ла «Рос­сия» из кол­лек­ции «Исто­рия люб­ви. Исто­рия Рос­сии» рас­ска­жет о судь­бе импе­ра­три­цы Ели­за­ве­ты, доче­ри Пет­ра I (Алек­сандр Балу­ев), кото­рой было все­го шест­на­дцать, когда отец оста­вил ей в управ­ле­ние огром­ную импе­рию. Для Ели­за­ве­ты трон стал про­кля­ти­ем: про­тив сво­ей воли девуш­ка ока­зы­ва­ет­ся втя­ну­той в водо­во­рот двор­цо­вых интриг, где ей про­ти­во­сто­ят вли­я­тель­ные при­двор­ные Андрей Ива­но­вич Остер­ман (Алек­сей Агра­но­вич), Алек­сандр Дани­ло­вич Мен­ши­ков (Вик­тор Раков) и даже соб­ствен­ная мать Ека­те­ри­на I (Агрип­пи­на Стек­ло­ва). Так­же в про­ек­те заня­ты Кирилл Чер­ны­шен­ко, Кирилл Куз­не­цов, Артём Ключ­ни­ков, Денис Нуру­лин, Ники­та Гри­го­рьев, Анге­ли­на Поплав­ская, Артур Ваха, Вла­ди­мир Коше­вой и другие.

Съём­ки сери­а­ла «Ели­за­ве­та» прой­дут в Москве, Под­мос­ко­вье и Санкт-Петер­бур­ге. Пре­мье­ра состо­ит­ся на теле­ка­на­ле «Рос­сия».

Фото предо­став­ле­но теле­ка­на­лом «Рос­сия»

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