Книга «Письма в Художественный театр» вошла в топ-лист Международной ярмарки non/fiction 2022. Это трехтомник писем, которые отправляли в Художественный театр зрители в первые десятилетия его жизни, начиная с 1898 года. Презентация книги состоялась 2 декабря на стенде «Театральные книги» Е-1 в рамках off-программы VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

«Три года назад в Школе-студии затеяли ремонт, и в недрах бесчисленных шкафов обнаружилась огромная пыльная коробка с надписью “Письма в Художественный театр”. Распечатали: внутри – ворох пожелтевших старых бумаг – сотни, тысячи писем, которые писали зрители в течение 50 с лишним лет, начиная с года основания театра в 1898 году. Случайная находка привела к тому, что мы стали, разбирая эти послания, искать их авторов, восстанавливать биографии людей, воскрешать из букв – жизнь, невероятные судьбы», - говорит Ольга Егошина, профессор Школы-студии МХАТ и арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры».

Выставка-ярмарка театральной литературы проводится ежегодно в рамках off-программы «Уроков режиссуры» совместно с издательством «Navona». «Письма в Художественный театр» - последняя новинка серии «Библиотека Биеннале театрального искусства», которая попала в топ-лист Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 2022. В нее вошли письма зрителей, которые приходили в Художественный театр в первые десятилетия его существования, начиная с года основания – 1898-го. Над книгой работал научный сектор Школы-студии МХАТ, письма снабжены комментариями и иллюстрациями.

2 декабря в Гостинном дворе состоялась автограф-сессия c редактором-составителем издания – доктором искусствоведения, профессором Школы-студии МХАТ, арт-директором фестиваля «Уроки режиссуры» Ольгой Егошиной. Также над книгой работали историк театра, выдающийся исследователь Художественного театра, доктор искусствоведения Инна Соловьева, недавно отметившая 95-летие, и театровед, кандидат искусствоведения, научный сотрудник исследовательского сектора Школы-студии МХАТ Ольга Абрамова.

Выставка-ярмарка театральной литературы будет работать до 5 декабря.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.