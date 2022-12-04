«Сцена 23» расскажет о творческих планах на театральный сезон

30 ноября Театральный салон «Сцена 23» раскрыл свои планы на предстоящий сезон. Встреча прошла в кафе “Оливье” Московского театра «Школа современной пьесы», на сцене которого уже идет дебютный спектакль Театрального салона.

Театральный салон — это уникальный формат. “Сцена 23” представляет зрителям различные программы - салонные концерты, киноклубы, спектакли, поэтические вечера, лекции об искусстве. Отличительной особенностью всех мероприятий «Театрального Салона «Сцена 23» являются дискуссии, на которых участники, зрители и специальные гости – актеры, режиссеры, художники, музыканты - могут обсудить всё то, что происходит на сцене. Идейным вдохновителем проекта является основательница «Сцены 23» — Вероника Вяткина. Главной целью она видит возрождение традиций прошлого, которые выглядят невероятно актуально и свежо в наше время.

Вот что говорит об идее создания «Сцены 23» сама Вероника Вяткина:

«…Расскажу о том, что меня вдохновило на создание Театрального Салона. Время расцвета театральных, музыкальных, поэтических салонов приходится на 18-19 века. Тогда многие уже состоявшиеся и будущие деятели искусства, приходили в гости к знаковым людям эпохи: Карамзину, Голицыну, Мережковскому и Гиппиус. Они читали свои произведения, играли на музыкальных инструментах, пели, общались и делились творчеством. Там зарождались новые идеи и формы искусства, которые затем стали классикой и открыли миру новые имена. Для меня это пример высокой планки, те параметры, на которые я равняюсь, черпаю идеи для вдохновения».

В новом сезоне у Театрального Салона «Сцена 23» большие планы, которые затрагивают различные сферы искусства. Именно о них будут говорить собравшиеся участники Театрального Салона и гости, среди которых основательница Салона Вероника Вяткина, известные актеры Ирина Алферова, почетный работник культуры г. Москвы Анна Гроголь, пианист, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель Москонцерта Басиния Шульман, просветитель и меценат Денис фон Мекк, искусствовед Елена Борзова, современный поэт Ростислав Амелин и музыкант Михаил Кандауров.

На сцене театра «Школа современной пьесы» продолжатся показы премьерного спектакля «Сцены 23» — «Слуга двух господ». Главную роль в постановке играет заслуженный артист России Вадим Колганов.

Зрителей ждут арт-лекции от Елены Борзовой, старшего научного сотрудника Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Елена Леонидовна с прошлого сезона тесно сотрудничает с Театральным Салоном, на предстоящих, в сезоне 2022/23 года, лекциях она расскажет о творчестве льва Бакста и Сергея Дягилева, Брейгеля и Левитана, раскроет все тонкости работ Валентина Серова. Первая лекция в ШСП состоится 9 декабря и будет посвящена творчеству Дягилева и Бакста.

На сцене театра «Школа современной пьесы» готовится уникальный спектакль “Мегалополис Олос”. Сказка поэта и современного художника Ростислава Амелина для взрослых и детей перенесет зрителя в мир грез о будущем. Одну из ведущих ролей в этой постановке исполнит н.а. России Ирина Алферова. Вместе с ней на сцену выйдут: молодой поэт Ростислав Амелин, актриса Вероника Вяткина и молодой музыкант Михаил Кандауров.

11 января на сцене “Эрмитаж” театра ШСП Театральный Салон представит зрителям балет “Щелкунчик”. Спектакль на музыку Чайковского будет показан в рамках сотрудничества с театром «Корона Русского Балета» под руководством Анатолия Емельянова. Эта чудесная зрелищная постановка - подарок гостям ”Сцены 23” в новогодние праздники.

Интересным направлением в работе “Сцены23” станет организация курса “Актерского мастерства” для всех желающих. Автор и ведущая курса - актриса, преподаватель Екатерина Колганова.

Еще одним большим событием станет ряд совместных мероприятий со старейшей организацией культуры Москвы — «Москонцертом». Об общих планах рассказывает художественный руководитель «Москонцерта» Басиния Шульман:

«Со “Сценой 23” я сотрудничаю плотно. В прошлом сезоне провела “Вечер романтических миниатюр” в музее-усадьбе “Архангельское”. Также в ближайшее время нас ждет ряд совместных мероприятий, где Театральный салон откроет возможности для молодых музыкантов».

В многообразии планов и мероприятий, которые готовит «Сцена 23» найдется место и кино. В рамках Театрального салона в начале 2023 года пройдет специальный кинопоказ фильма “Маруся фореva!” и обсуждение с режиссером, н.а. России Александром Галибиным, который представит свою картину, а также обсудит со зрителями не только увиденное, но и дальнейшие перспективы русского кино.

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