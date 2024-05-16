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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКнига, винил, диски: К 100-летию Булата Окуджавы

Книга, винил, диски: К 100-летию Булата Окуджавы

editor
By editor
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книга-булат-окуджава

К 100-летию Булата Окуджавы музей Окуджавы в Переделкино и музыкальное издательство «Мороз Рекордс» готовят несколько уникальных юбилейных изданий, цель которых — увековечить память о великом поэте в год его юбилея.

Для их выпуска авторы обратились к «народному финансированию» и запустили краудфандинговый проект «100 ЛЕТ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ. Книга и альбомы на виниле и компакт-дисках» на платформе Planeta.ru, чтобы собрать средства на производство.

Планируется выпустить следующие издания:

Книга-фотоальбом «Альбом к столетию» — в нее войдут редкие и ранее неиздававшиеся фотографии, каталог наиболее знаковых изданий Булата Окуджавы, фильмография, а также 7 компакт-дисков с лучшими фонограммами поэта. К издданию прилагается флеш-накопитель с юбилейным дизайном, на котором собраны записи в формате MP3

винил 100 лет булат окуджава

Двойной винил «Булат Окуджава. Ах, Арбат, мой Арбат» — специальное коллекционное издание к столетию поэта;

Набор из трех CD «100. Булат Окуджава» в формате Digipak — специальное коллекционное издание к столетию поэта.

На момент публикации крауд-кампания собрала 93 тыс. рублей, что составляет 18% от заявленной финансовой цели в 500 тысяч рублей. Проект поддержали 18 раз.

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