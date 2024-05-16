Книга, винил, диски: К 100-летию Булата Окуджавы

К 100-летию Булата Окуджавы музей Окуджавы в Переделкино и музыкальное издательство «Мороз Рекордс» готовят несколько уникальных юбилейных изданий, цель которых — увековечить память о великом поэте в год его юбилея.

Для их выпуска авторы обратились к «народному финансированию» и запустили краудфандинговый проект «100 ЛЕТ БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ. Книга и альбомы на виниле и компакт-дисках» на платформе Planeta.ru, чтобы собрать средства на производство.

Планируется выпустить следующие издания:

Книга-фотоальбом «Альбом к столетию» — в нее войдут редкие и ранее неиздававшиеся фотографии, каталог наиболее знаковых изданий Булата Окуджавы, фильмография, а также 7 компакт-дисков с лучшими фонограммами поэта. К издданию прилагается флеш-накопитель с юбилейным дизайном, на котором собраны записи в формате MP3

Двойной винил «Булат Окуджава. Ах, Арбат, мой Арбат» — специальное коллекционное издание к столетию поэта;

Набор из трех CD «100. Булат Окуджава» в формате Digipak — специальное коллекционное издание к столетию поэта.

На момент публикации крауд-кампания собрала 93 тыс. рублей, что составляет 18% от заявленной финансовой цели в 500 тысяч рублей. Проект поддержали 18 раз.