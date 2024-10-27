Больше всего ждут выхода сериалов «Гарри Поттер» и «Преступление и наказание»

Книжный сервис Литрес и российская сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос среди пользователей и узнали, какие экранизации, которые планируются к выходу в ближайшие несколько лет, самые ожидаемые, что респондентов больше всего привлекает в киноадаптациях и в чем они уступают первоисточникам.

По итогам исследования выяснилось, что 93% опрошенных любят экранизации. Причинами симпатии к адаптациям литературы чаще всего служат возможность познакомиться с любимым произведением в новом формате (77%), эффектные визуализация и спецэффекты (56%) и привлекательный актерский состав (51%).

Самыми частыми причинами негативного отношения к экранизациям выступают несоответствие режиссерского замысла личному представлению о книге (33%), потеря изначального смысла оригинала произведения (32%), скупость визуальных возможностей для передачи видения писателя (12%).

Рейтинг самых ожидаемых экранизаций возглавил «Гарри Поттер» – американский фэнтезийный сериал, который планируется к выходу в 2026 году. Основой для него послужила серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Его ждут 50% респондентов. На втором месте – киноадаптация «Преступление и наказание» (48%), сериал режиссера Владимира Мирзоева по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского, который выходит уже 26 октября. Родиона Раскольникова в проекте сыграет Иван Янковский, а Дуню Раскольникову – Любовь Аксенова. Бронза – у фильма Эмиральд Феннел «Грозовой перевал» (39%) с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Четвертая строчка принадлежит хоррору «Носферату» (33%), в основу которого заложен сюжет романа «Дракула» Брэма Стокера. Он выйдет в прокат в конце этого года. В экранизации культового произведения центральные образы воплотят такие актеры, как Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп. Замыкает пятерку рейтинга «Хроники Нарнии: Племянник Чародея» (33%) – приключенческая лента по мотивам цикла книг Клайва Стейплза Льюиса.

На шестой позиции топа самых ожидаемых экранизаций расположились «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло» (32%) – еще один фильм на основе повестей британского писателя. Режиссером проекта выступил Джо Джонстон. Следом идет сериал «Война и мир» (28%) российского режиссера Сергея Урсуляка по мотивам одноименного произведения Льва Толстого. На восьмом месте – «Волшебник Изумрудного города» (27%), фэнтезийная лента Игоря Волошина с Юрием Колокольниковым в главной роли. Девятая строчка – у научно-фантастического сериала «Дюна: Пророчество» (25%) по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестёр Дюны». Замыкает десятку рейтинга сериал «Сто лет одиночества» (18%) от Netflix по книге Габриэля Гарсиа Маркеса, запланированный на декабрь.

Творческая мастерская бренда NESNOVA™ (входит в состав Медиа-группы АртМосковия) представила своё видение героев самых ожидаемых сериалов.