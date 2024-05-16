Русские композиторы и певцы заслуживают особого внимания

Так считают организаторы Международного конкурса им. М.М. Корякина и приглашают к участию молодых композиторов и певцов, которые готовы исполнять в своей конкурсной программе только произведения русских классиков.

Денежные премии для победителей до 500 тысяч рублей. Ограничений по уровню образования и региону проживания для участников соревнования — нет. Главное, попасть в возрастную категорию 18-35 (32).

Конкурс стартует в Петербурге, Москве и Владикавказе.

Художественный руководитель конкурса, руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка РФ Лариса Гергиева рассказывает, что: «Международный конкурс молодых оперных певцов и композиторов имени Михаила Корякина приурочен к 175-летию могучего русского баса, как называли певца современники. Русский самородок, уроженец российской глубинки, ставший солистом Большого, а затем и Мариинского театров, он первым заметил талант Федора Шаляпина и открыл ему дорогу на большую сцену. Важно продолжить эту традицию, открывать сцене русских классических артистов.

Кроме того, к сожалению имя выдающегося Михаила Корякина известно в основном узкому кругу специалистов. Поэтому форматом проекта предусмотрено увековечивание памяти М.М. Корякина, а вместе с ним и других выдающихся оперных певцов (Н.Н. Фигнера, Е.К. Мравиной, Д.М. Леоновой, Л.Г. Яковлева и др.), которые внесли огромнейший вклад в развитие оперного искусства России. В этом проявляется особенный формат конкурса, проходящего на стыке двух творческих направлений: выявления и поддержки молодых талантливых лидеров в области музыкального искусства и сохранения исторической памяти о выдающихся деятелях российской оперной сцены.

Русское оперное искусство – это наше уникальное музыкальное наследие, величие и глубина которого общепризнанна и неоспорима, и оно, несомненно, является историко-культурным феноменом. Донести идеи этого наследия до молодежной аудитории и позволит реализация данного проекта»

В жюри конкурса будут привлечены ведущие специалисты как из России, так и зарубежья. Помимо Главной денежной премии предусмотрены Специальные номинации, а также консультации и обучающие программы с ведущими оперными педагогами Императорской школы Мариинского театра. Финалистам будут записаны профессиональные видео-визитки.

Также всем финалистам, начиная со 2 тура, предоставляется проживание, организуется культурная программа в Петербурге, а также предоставляется уникальная возможность выступить на исторических музыкальных площадках, расширить свою зрительскую аудиторию. Вступительный взнос у конкурса отсутствует.