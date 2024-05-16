РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUРусские композиторы и певцы заслуживают особого внимания

Русские композиторы и певцы заслуживают особого внимания

editor
By editor
119
конкурс композиторов мм корякина

Так считают организаторы Международного конкурса им. М.М. Корякина и приглашают к участию молодых композиторов и певцов, которые готовы исполнять в своей конкурсной программе только произведения русских классиков.

Денежные премии для победителей до 500 тысяч рублей. Ограничений по уровню образования и региону проживания для участников соревнования — нет. Главное, попасть в возрастную категорию 18-35 (32).

Конкурс стартует в Петербурге, Москве и Владикавказе.

Художественный руководитель конкурса, руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка РФ Лариса Гергиева рассказывает, что: «Международный конкурс молодых оперных певцов и композиторов имени Михаила Корякина приурочен к 175-летию могучего русского баса, как называли певца современники. Русский самородок, уроженец российской глубинки, ставший солистом Большого, а затем и Мариинского театров, он первым заметил талант Федора Шаляпина и открыл ему дорогу на большую сцену. Важно продолжить эту традицию, открывать сцене русских классических артистов.

Кроме того, к сожалению имя выдающегося Михаила Корякина известно в основном узкому кругу специалистов. Поэтому форматом проекта предусмотрено увековечивание памяти М.М. Корякина, а вместе с ним и других выдающихся оперных певцов (Н.Н. Фигнера, Е.К. Мравиной, Д.М. Леоновой, Л.Г. Яковлева и др.), которые внесли огромнейший вклад в развитие оперного искусства России. В этом проявляется особенный формат конкурса, проходящего на стыке двух творческих направлений: выявления и поддержки молодых талантливых лидеров в области музыкального искусства и сохранения исторической памяти о выдающихся деятелях российской оперной сцены.

Русское оперное искусство – это наше уникальное музыкальное наследие, величие и глубина которого общепризнанна и неоспорима, и оно, несомненно, является историко-культурным феноменом. Донести идеи этого наследия до молодежной аудитории и позволит реализация данного проекта»

В жюри конкурса будут привлечены ведущие специалисты как из России, так и зарубежья. Помимо Главной денежной премии предусмотрены Специальные номинации, а также консультации и обучающие программы с ведущими оперными педагогами Императорской школы Мариинского театра. Финалистам будут записаны профессиональные видео-визитки.

Также всем финалистам, начиная со 2 тура, предоставляется проживание, организуется культурная программа в Петербурге, а также предоставляется уникальная возможность выступить на исторических музыкальных площадках, расширить свою зрительскую аудиторию. Вступительный взнос у конкурса отсутствует.

Предыдущая статья
Правовой гардероб: какие «маски» примеряют авторы
Следующая статья
В клубном пространстве Noôdome состоялся 11-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow в поддержку современного искусства

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru