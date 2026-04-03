«Книги не для чтения. Воображаемый музей Михаила Шемякина»

By T1
Фото: пресс-служба Музейного центра «Московский дом Достоевского»

В Музейном центре «Московский дом Достоевского» представлена выставка «Книги не для чтения. Воображаемый музей Михаила Шемякина».

Книги бывают разными, и чаще всего они служат нам непосредственно для чтения. Однако на данной экспозиции бумага – далеко не единственный материал, из которого книги сделаны.

Все они представляют произведения искусства. Книги могут быть выполнены из фарфора, сочетания бумаги и дерева, скульптурные композиций, находящихся в разных городах мира. Книги совершенно разных форм очень собирает сам Михаил Шемякина, изучая феномен книгосоздания.

В ход идут самые разнообразные материалы и техники вплоть до создания кирпичных фолиантов – томов «Анны Карениной», «Мёртвых душ» и «Идиота». Наблюдать за трансформацией книги в современном искусстве, дизайне и истории (на выставке представлены и экспонаты из фондов ГМИРЛИ имени В.И. Даля) чрезвычайно интересно, ибо всё это побуждает зрителя читать.

Выставка выполнена совместно с Центром Михаила Шемякина (Санкт-Петербург).

Марина АБРАМОВА

