Московские предприятия сферы креативных индустрий в последние годы развиваются все активнее © C. Собянин

Московские предприятия из сферы креативных индустрий в последние годы развиваются все активнее, их количество достигло уже 113 тыс. компаний, а общая выручка превышает 6,7 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Он также отметил, что этому способствует комплексная поддержка Правительства Москвы.

В 2025 году важным событием в сфере креативных индустрий стало открытие первой очереди нового Креативного кластера Сколково – Московского кластера видеоигр и анимации площадью 55 тыс. кв.м. Это пространство полного цикла разработки видеоигр и анимации с поддержкой на всех этапах создания и выхода на рынок. Резидентами кластера уже стали 44 видеоигровых и 8 анимационных компаний.

Открытие Московского кластера видеоигр и анимации стало центральным событием первой Московской международной недели видеоигр, которая проходила в столице в конце ноября 2025 года. Мероприятие объединило ведущие видеоигровые и IT-компании, специалистов отрасли и любителей видеоигр по всему миру, охватив 800 площадок в России – компьютерные клубы, магазины электроники, профильные учебные заведения и культурные пространства. Также был установлен национальный рекорд – самый массовый кибертурнир в России, объединивший более 4,6 тыс. участников.

В прошлом году был открыт городской арт-центр «Московские мастерские», основная цель которого – оказание комплексной поддержки современным художникам. Резиденты центра получают доступ к современной инфраструктуре для создания новых произведений искусства. Всего оборудовано 35 профессиональных художественных студий, выставочный зал и лекторий. Кроме того, там проходит событийная программа для горожан: выставки, лекции, мастер-классы и экскурсии.

Также были организованы «Креативные бизнес-практикумы» для предпринимателей в сфере моды и дизайна и серия бесплатных вебинаров по интеллектуальной собственности «Защити своё творчество» для творческих предпринимателей.