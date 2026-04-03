Музей Победы и Музей истории ВОВ Республики Беларусь создадут совместную выставку к 85-летию начала Великой Отечественной

В День единения народов России и Республики Беларусь, 2 апреля, Музей Победы провел с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны телемост «Музейный диалог». Участники обсудили совместные действия по сохранению исторической правды и памяти, а также противодействию фальсификации истории.

«Мы проводим встречу в особый год – год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Этой страшной трагедии, которая стала испытанием для всего советского народа и, конечно, для Белоруссии, одной из первых принявшей на себя удар коварного врага, пережившей тяжелейшую оккупацию, но при этом не сломленной и непокоренной», – сказал, открывая встречу, генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Музейщики озвучили основные направления совместной деятельности. Например, в рамках Международного проекта «Территория победы» Музей Победы активно взаимодействует с девятью музеями Республики Беларусь. Проводятся выставки, исследования, конференции, просветительские и памятные акции.

В рамках музейного диалога участники акцентировали внимание на двух знаковых событиях этого года, которые имеют большое значение и для России, и и для Республики Беларусь: 85-летие начала Великой Отечественной войны и 130-летие со дня рождения Маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова.

В рамках встречи Музеем Победы и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны было принято решение о создании совместного выставочного проекта, посвященного началу Великой Отечественной, и его демонстрации за рубежом. Кроме того, участники решили сформировать план совместных мероприятий, приуроченных к юбилею Жукова.

«Сегодня у нас особенный день, день, когда мы говорим друг другу – мы вместе! И это очень важно. Это не просто слова. Это то, что мы чувствуем сердцем. Мы действительно братские народы и за этими словами стоит наша общая история, где мы делили радость от победы, горечь от утраты. За ними стоит наша память, священная память о том, как плечом к плечу наши деды и прадеды отстояли мир на земле. Эта дата напоминает, что вместе мы сильнее », – подчеркнул директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

Участниками встречи также стали руководители отделов и проектов двух крупнейших музеев России и Белоруссии. Они обсудили развитие культурной инфраструктуры, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, в том числе реализацию научно-образовательных и выставочных проектов, культурно-просветительский мероприятий, и ряд других актуальных тем.