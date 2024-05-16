В клубном пространстве Noôdome состоялся 11-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow в поддержку современного искусства

14 мая в Москве при поддержке компаний Sber Private Banking, STONE, BORK, Hadassah Medical Moscow и бренда Beluga прошел 11-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow. Торги состоялись в клубном пространстве Noôdome — вдохновляющей среде для появления и развития социальных проектов, в первую очередь в сфере благотворительности и сохранения культурного кода. Именно здесь коллекционеров и меценатов объединило стремление поддержать современных российских художников и сделать свой вклад в развитие сферы искусства. Тема аукциона, куратором которого выступил Алексей Масляев, в 2024 году — «Вертиго». В рамках заявленной темы внимание куратора и художников в представленных работах было сосредоточено на ощущении неустойчивости и потери равновесия, которое может переживать каждый человек на фоне происходящих событий в окружающем нас мире.

Гостей события приветствовала Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow. Гостями предаукционной выставки и аукциона стали: Наталия Опалева, Ирена Понарошку, Валентина Давыдик, Пьер и Аннушка Броше, Надежда Ананьева, Эльвира Тарноградская, Александр Попов, Виктория Борисевич, Артем и Юлия Акимовы, Александр Перепелкин, Софья Рауф, Татьяна Желанова, Ольга Мичи, Антон Козлов, Денис Химиляйне, Анастасия Локтаева, Диана Манасир, Виктория Полякова, Алина Ковалева, Лия Диянова, Дарья Коробова, Александр Бланарь, Павел Камин, Филипп Лобачев, Анна Сысоева, Маша Сергеева и другие.

В качестве аукционистов выступил дуэт телеведущей Ирены Понарошку и петербургского галериста Николая Евдокимова, который в свою очередь представил гостям специальный лот от Nikolay Evdokimov Gallery — работу Дмитрия Сироткина «Последняя битва, опять битва #02» (продана за 300 000 рублей).

Продажи по результатам аукциона составили более 15,5 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены в Фонд Cosmoscow — на создание новых художественных произведений, работу с коллекциями российских музеев, организацию образовательных программ и на расширение некоммерческой деятельности.

Самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе, стала работа культовой российской арт-группы AES+F под названием Inverso Mundus. Stillage #6, которая была продана за 2 300 000 рублей. В числе других фаворитов коллекционеров и меценатов: работа «Художника года» Cosmoscow 2024 Александры Гарт «Без названия», которая ушла за 900 000 рублей, два произведения Евгения Гранильщикова — видео-арт «Фейерверки» и фотоколлаж «Масло в огонь», которые были проданы за 760 000 рублей, работа Славы Нестерова «Белый сад», которая ушла за 680 000 рублей, полотно Оли Австрейх Red из серии «Свет зажигается и гаснет», проданное за 670 000 рублей, серебряный дагеротип BAILUN под названием DESIDERIUM XXXII, проданный за 625 000 рублей, холст Марии Высотской из серии Present Perfect, проданный за 500 000 рублей, картина Медины Касимовой «Победа Хаоса», которая ушла за 500 000 рублей, скульптура Павла Бушуева «Деформация. Бюст #1», который ушел с молотка за 470 000 рублей, объект из керамики от Алины Золотых Who Cares, проданный за 460 000 рублей, полотно Алисы Гореловой из серии «Теснота», проданное за 400 000 рублей и перформативный лот от онлайн-платформы TEO by Cosmoscow и Anna Nova Gallery «Головокружительное свидание с Леди Гриб», проданное за 400 000 рублей.

Самая яркая пара вечера, которая наиболее активно делала ставки и приобрела новые произведения искусства в свою коллекцию получила специальный подарок от Sber Private Banking и Mriya Resort & SPA семидневный отдых мечты. Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт премиум-класса от Сбера, который завоевал более 100 международных и российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства.

Впечатляющий масштабами комплекс, расположенный между живописным горным массивом и бескрайним морским простором, включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр, Японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK.

Медицинский центр Hadassah Medical Moscow подарил покупателю 11-го лота (видео-арт «Фейерверки» и фотоколлаж «Масло в огонь» Евгения Гранильщикова) check-up — комплексную программу медицинского обследования в российском филиале израильского госпиталя, построенном по канонам исцеляющей среды и окруженном произведениями современного искусства.

Партнер 11-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow, бренд Beluga представил на торгах уникальный декантер из лимитированной серии Beluga Epicure Noir by Lalique, выпущенный в количестве 10 экземпляров — результат сотрудничества Beluga и французского Дома Lalique. Декантер ушел с молотка за 3 000 000 рублей и стал самым дорогим лотом прошедшего аукциона. На изысканном графине, выполненном вручную из черного хрусталя и покрытым платиной, изображен танец знаменитых вакханок Рене Лалика в обновленной интерпретации — загадочные жрицы окружены пшеничными колосьями, которые являются символом урожая и плодородия.

Еще один специальный лот от компании BORK — эксклюзивная система хранения из коллекции BORK Home, позволяющая беречь все самое ценное дома: предметы искусства, документы, ювелирные изделия и деньги — ушла на торгах за 325 000 рублей. Стальной корпус обшит натуральной итальянской кожей и покрыт внутри мягкой отделкой из ткани алькантара. Биометрический замок открывается по отпечатку пальца.

Уникальный рисунок, воплощенный на модели специально для 11-го Благотворительного аукциона Фонда Cosmoscow 2024, вторит его концепции. Этюд отсылает к богине судьбы и счастья Фортуне, пытающейся удержать равновесие в таком же непредсказуемом и изменчивом мире, как и она сама. Фоном для изображения стали элементы японского стиля, знакового для бренда BORK. Система хранения и рисунок выполнены вручную.

Еще одним запоминающимся впечатлением для гостей аукциона стала коллаборация компании STONE и цифровой художницы Katya Garnet — проект «Архитектурные перспективы», в котором искусство вдохновлено архитектурой STONE и темой аукциона Фонда Cosmoscow 2024 «Вертиго». В основу арт-инсталляции было положено выстраивание взаимосвязей между технологиями, архитектурой и природой. Художница Katya Garnet продемонстрировала медитативное взаимодействие фракталов с контрастной средой архитектуры STONE: минималистичный интерьер и массивный фрактал создали между собой диалог, не вступая в противоречие друг с другом, а наоборот усилили эффект визуального переживания в процессе их пересечения. Использование фрактальной геометрии — как одной из природных форм — в архитектуре и искусстве создало тот самый эффект «вертиго» или ощущения головокружения.

Авторы коллаборации, компания STONE и художница Katya Garnet, предлагали гостям провести индивидуальную архитектурную медитацию, в которой каждый визуальный элемент служил усилением восприятия и взаимодействия с динамикой цифрового искусства. Арт-инсталляция стала попыткой трансформировать искусство в функциональный компонент урбанистической среды, создавая синергию структурного резонанса.

Настроение вечера создавали флористические композиции от BURO ALL DESIGN, которое также представило специальную цветочную композицию, вдохновленную лотом №20 — произведением Алисы Гореловой из серии «Теснота».

Оля Австрейх. Red из серии «Свет зажигается и гаснет». 2021

Слава Нестеров. Белый сад. 2024

Павел Бушуев. Деформация. Бюст. 2022