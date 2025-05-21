РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноКо Дню филолога: как детектив «Великолепная Пятёрка» помогает прокачать словарный запас

Ко Дню филолога: как детектив «Великолепная Пятёрка» помогает прокачать словарный запас

editor
By editor
105
великолепная пятерка - день филолога

Репетитор по русскому языку, кладезь афоризмов, поговорок и энциклопедия полезных знаний. Сериал «Великолепная Пятёрка» с первого сезона заявил, что он – интеллектуальный детектив и настоящая находка для всех ценителей русской словесности.

Каждый любитель сериалов знает, насколько увлекательно бывает следить за приключениями героев, переживать вместе с ними победы и поражения. Но далеко не каждый задумывается о том, какую выгоду может принести просмотр сериала помимо развлечения. «Великолепная Пятёрка» удивительным образом сочетает приятное с полезным.

Одна из особенностей детектива — необычный подход к русскому языку. Главный герой Дмитрий Красавченко — настоящий эксперт. С первых минут фильма он начал поправлять коллег и продолжает делать это регулярно, демонстрируя важность правильного произношения и употребления слов.

Павел Шапошников, герой сериала «Великолепная Пятёрка»:

— Дмитрий, тебе лишь бы поквартирный обход не делать! Пальцы о звонки боишься попачкать?

Дмитрий Красавченко, герой сериала «Великолепная Пятёрка»:

— Испачкать…

Такие словесные замечания капитана Красавченко не только добавляют юмористическую нотку. Наверняка, благодаря подобным сценам зритель начинает замечать собственные ошибки и стремится их исправить.

А подполковник Голованов и в домашней обстановке не может расслабиться. Ведь его супруга Ольга – преподаватель русского языка и литературы. Она активно участвует в воспитании своего мужа, периодически корректирует его речь.

Павел Григорьев, исполнитель роли подполковника Голованова в сериале «Великолепная Пятёрка»:

— На самом деле за время съемок мы узнали много новых слов. Лично я впервые услышал и открыл для себя значение фразы «пенитенциарная система» и заболевание прозопагнозия, при котором человек не может распознавать лица. Комичными выглядят ситуации, когда капитан Ветров старается подстроиться под Красавченко и пытается «умничать», используя незнакомые ему слова, например, путает абстиненцию и аудиенцию. А вот поговорки Голованова – отдельный вид искусства. Их пишут как сценаристы, так и сами актеры придумывают фразы прямо на съемочной площадке. Подбираем каждое слово, чтобы наш зритель непременно улыбнулся.

Голованов часто цитирует известные выражения, но делает это своеобразно — искажает смысл или формулировку:

  • Подполковник ест, а служба идет;
  • Чем дальше в лес, тем толще караси;
  • Всю подноготную наизнанку вывернуть;
  • С тобой спорить – не только истину родишь, но и целую энциклопедию;
  • Не советую тянуть за долгий ящик.

«Великолепная Пятёрка» — наглядный пример того, как сериал может служить образовательным целям. Просмотр любимого детектива позволяет не только расслабиться перед экраном телевизора, но и значительно повысить свою грамотность. А главное — сделать это весело и непринужденно!

Предыдущая статья
Топ 10 самых популярных видов спорта

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru