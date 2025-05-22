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Завершились съемки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской

editor
By editor
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елизавета-боярская
Фото © KION

Студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ сообщают о завершении съемок сериала «Тоннель» – криминального триллера о событиях на российско-финской границе, с Елизаветой Боярской в главной роли. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, а после – на телеканале НТВ. В ролях – Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссер проекта – Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»), авторы сценария – Анастасия Кузнецова и Роман Жигалов.

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его — есть, для этого Свете придется забыть о своих профессиональных принципах и пойти во все тяжкие контрабандного бизнеса. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

Съемки проекта охватили почти сорок локаций, включая Санкт-Петербург, Шушары, Токсовский карьер, Неман и Советск. Для Елизаветы Боярской проект стал актёрским вызовом и возможностью радикального перевоплощения. Роли финских мафиози сыграли российские театральные актёры, многие из которых ранее не снимались в кино. Этот шаг придал истории аутентичность, позволив избежать клише и стереотипов.

«Роль меня привлекла в первую очередь интересным и ярким развитием, аркой персонажа. Моя героиня – ничем не примечательная, абсолютно земная женщина, а точнее-работник таможни! Добросовестная, неподкупная и жутко дотошная. И события истории разворачиваются так, что в какой-то момент она обнаруживает, что всю сознательную жизнь в ней дремали абсолютно другие качества. Съемки были по-настоящему сложными, но я люблю, когда роль требует серьезных усилий и преодоления. Это вызывает у меня актерский азарт. Кроме того, съемки проходили зимой, красиво очень, но очень холодно. У моей героини столько приключений… Например, в одной из сцен она вынуждена пробираться по снежному лесу бегом и ползком — мы снимали целую смену, 12 часов, ночью, в снегу по колено. Конечно, мне было холодно, но дико азартно, поэтому трудности я вспоминаю с удовольствием», – говорит актриса Елизавета Боярская.

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