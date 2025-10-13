«Сущность»: в сети появился русский трейлера фильма с Бенедиктом Камбербэтчем

Фильм основан на знаменитой книге Макса Портера «Grief Is the Thing with Feathers» — произведении, которое с момента выхода в 2015 году стало одним из самых заметных литературных событий десятилетия. Небольшая по объёму, но абсолютно нестандартная повесть соединяет в себе прозу, поэзию и театральность, превращая переживание утраты в искусство. Критики восторгались смелостью Портера: Kirkus Reviews назвал книгу «элегантной, изобретательной и идеально выстроенной», а The Guardian отмечал её как «лирическую, сюрреалистическую медитацию о потере», а книга собрала целую полку наград: International Dylan Thomas Prize, Sunday Times / PFD Young Writer of the Year Award, Books Are My Bag Readers’ Award, а также Europese Literatuurprijs. Она попадала в шорт-листы престижных премий вроде Guardian First Book Award и Goldsmiths Prize. Grief Is the Thing with Feathers переведена более чем на 36 языков и издана почти в 30 странах, став международным хитом.

При написании своей книги Макс Портер вдохновлялся поэтическим циклом «Crow» английского поэта Теда Хьюза. Хьюз, более известный широкой публике как муж американской писательницы и одного из самых ярких представителей исповедальной поэзии Сильвии Плат. Хьюз создал образ Ворона как мрачного мифического трикстера, проводника в мир хаоса и человеческой боли. В поэзии Хьюза этот персонаж был жесток и беспощаден, отражал первобытные тёмные силы природы и самого человека. Портер переосмысляет архетипический образ и его Ворон становится воплощением горя, существом, которое может и ранить, и утешать. Он навязчив, абсурден, пугающ, но именно его присутствие помогает семье пережить горе, а наследие поэта обретает новое, более интимное и человеческое звучание.

Впервые свою адаптацию роман получил на театральной сцене в театре Project Arts Centre в Дублине, где главную роль исполнил Киллиан Мёрфи. В мире пьесы, где горе и радость сплетаются в единый узор таинственная птица и альтер-эго героя становится одновременно источником страха и надежды. В течение двух лет с момента театральной премьеры постановка была показана во многих городах мира, в том числе в Лондоне и Нью-Йорке, заслужив похвалу зрителей и критиков.

Фильм словно вторит древним мифам о вороне как о символе мудрости, где за обретение мудрости требует готовности к лишениям и столкновению с темными сторонами жизни. Перенося зрителей в мир тайн и магического реализма, режиссер делает своего Ворона язвительным трикстером и источником паранойи, в котором все еще так нуждается герой.

Бенедикт Камбербэтч, как всегда, демонстрирует актерское мастерство невероятного уровня. Он блестяще передает внутреннюю борьбу своего персонажа, его отчаяние и стремление защитить свою семью от надвигающейся угрозы. Визуальная составляющая фильма также заслуживает отдельного внимания.

Кинематографический язык фильма, с его контрастами света и тени, с переходами между воспоминаниями и настоящим, создает ощущение, что грань между реальностью и видениями легко стирается. Мрачные тона и зловещие тени как будто отражают внутренний мир главного героя, поглощенного страхом и тревогой. Что это: плод разыгравшегося воображения, порождённый душевной травмой, или же проявление чего-то сверхъестественного, неподвластного пониманию? Этот вопрос остается открытым, заставляя зрителя самого решать, где заканчивается реальность и начинается кошмар.

«Сущность» режиссера Дилана Саузерна основана на мировом бестселлере Макса Портера «У печали есть крылья» («Grief Is the Thing with Feathers»). Мировая премьера картины прошла на кинофестивале «Сандэнс». Критики называют эту роль Камбербэтча «одной из величайших, самых живых и изобретательных».

Фильм «Сущность» режиссёра Дилана Саутерна создан вокруг актёрского ансамбля, где каждая роль становится частью общего, цельного высказывания. Главную роль исполняет Бенедикт Камбербэтч, лауреат премии BAFTA, обладатель «Эмми» и номинант на «Оскар» за фильмы «Власть пса» и «Игра в имитацию». К нему присоединяется Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме», «Вселенная Стивена Хокинга», «Семь лет в Тибете», «Песочный человек»). Его работа в фильме добавляет глубину и философский подтекст. Персонаж, которого озвучивает Тьюлис становится альтер-эго и голосом совести для главного героя. В актёрский состав вошли и другие яркие имена: Джесси Кейв, оставившая след в саге о Гарри Поттере, Сэм Спруэлл («Фарго», «Дюна: Пророчество»), Винетт Робинсон, отмеченная премией BAFTA TV за «Точку кипения», а также Лео Билл, Тим Плестер и Адам Бейзил.

Бенедикт Камбербэтч не только исполнил главную роль в фильме «Сущность», но и выступил одним из продюсеров картины вместе со своей компанией SunnyMarch и Lobo Films. В прессе активно обсуждают, что актёр будет номинирован на премию «Оскар» за свою многогранную карьеру и в том числе за работу над этим фильмом.

Обозреватели The Hollywood Reporter и Variety отмечают игру Камбербэтча как центральный элемент фильма. Актёр удерживает внимание зрителя на протяжении всей истории, демонстрируя точность и эмоциональную глубину своего персонажа. Его исполнение делает героя живым и многослойным, филигранно подчеркивая визуальные метафоры фильма, в том числе и центральный образ ворона. Пресса особенно подчёркивает, что визуальная сила картины удачно сочетается с честным и цепляющим актёрским подходом, находя тонкий баланс между эмоциональной глубиной и элементами хоррора.