Когда право становится кодом

Третий поток школы «Креатус» завершился практическим занятием и лекцией об экономическом смысле интеллектуальных прав

Более сотни представителей московского творческого бизнеса приобрели знания об интеллектуальной собственности в школе «Креатус». В ходе итогового урока выпускники изучили современные цифровые инструменты управления IP, познакомились с историей интеллектуального права и разобрались в его экономическом значении.

Практические навыки управления интеллектуальными правами с помощью цифровых сервисов и платформ помогла освоить коммерческий директор сервиса n’RIS и платформы IPEX Виктория Лысикова. От быстрой фиксации авторских прав до монетизации — все эти возможности слушатели апробировали прямо во время занятия.

Виктория Лысикова напомнила, что авторское право возникает в момент создания произведения, однако зафиксировать возникшее право необходимо ввиду возможных споров или злоупотреблений со стороны конкурентов и даже сотрудников «Сегодня появились бизнесы, полностью построенные на копировании чужих материалов, найденных в открытых источниках. Например, создатели онлайн-курсов тратят массу сил на подготовку методических материалов. Злоумышленники же попросту находят этот образовательный контент и выставляют на продажу от своего имени».

Подтвердить факт возникновения права необходимо. Так делали и раньше, отправляя экземпляр произведения самому себе по почте заказным письмом или сделав запись в реестре одного из авторских обществ. Собирали и полный комплект черновиков и прочих «исходников». Сегодня, чтобы подтвердить авторство, достаточно депонировать произведение на одном из цифровых сервисов, например в n’RIS. Важно сделать это до обнародования — задепонировать и уже потом делиться с друзьями и коллегами.

Все сведения об обьектах и правах записываются в общественно-государственную блокчейн-инфраструктуру РЦИС.РФ (ранее — IPChain). Сохранность и неизменность этой записи обеспечивает технология распределенного реестра, которая доставляет сведения о созданном объекте и правах на него до многих участников сети, включая суды.

После того как права на контент зафиксированы, самое время подумать о его монетизации. В последние полгода с российского рынка ушло множество стоков, фотобанков и других витрин, на которых креаторы из России выставляли на продажу свои произведения. Хорошей альтернативой может стать платформа сделок с интеллектуальными правами IPEХ. Минимальные издержки при заключении лицензионного договора крайне актуальны для молодых или начинающих творческих предпринимателей, не располагающих достаточным бюджетом, чтобы пользоваться услугами юристов или посредников. Платформа легко позволяет конструировать договоры и определить существенные условия сделки: что, кому, каким способом, в какой стране можно использовать. «А вот чтобы лицензионный договор было легче читать, мы перевели его в наглядную форму комиксов, — рассказала управляющий портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, продюсер проекта IPEX Валерия Брусникина. — Объект, территория, виды использования — все это можно в конечном счете свести к серии понятных для участников сделки картинок».

Пользователь на платформе может быть одновременно и покупателем, и продавцом. Тип контента тоже может быть практически любым: музыка, кино, видео, биты, сэмплы, футажи, сценарии, книги и т.п. Комиссия платформы не превышает 10% от суммы сделки и включается в стоимость.

Возможность коммерциализации интеллектуальной собственности посредством сервисов прямо вытекает из ее экономической природы. Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев предложил участникам взглянуть на права как на экономический актив следующего поколения.

Когда-то наиболее ценным ресурсом была сама территория с лесами и реками, позже — трудовые ресурсы, эффективность которых выросла за счет более совершенных орудий труда, промышленные мощности. В определенный период значимым активом были ископаемые, содержащиеся в недрах земли, а характеристикой мощности экономики стала ее энерговооруженность. К началу ХХI века в качестве наиболее ценного ресурса все более отчетливо стали выступать результаты интеллектуальной, творческой деятельности. Именно поэтому современный хозяйственный уклад часто называют экономикой знаний, а те отрасли, которые базируются на результатах творчества (от художественного до технического) и для которых право интеллектуальной собственности стало критически важным для бизнеса, стали называть креативными индустриями.

Сегодня большая часть стоимости любого продукта формируется там, где прилагаются интеллектуальные, а не физические усилия. Цена чашки кофе в большей мере определяется патентами, ноу-хау, товарными знаками и маркетинговыми решениями, чем трудом крестьян на плантациях.

Собственно, сам институт интеллектуальной собственности с разнообразными режимами охраны от авторско-правового до патентного — инструмент защиты инвестиций в творческие результаты.

Ценность творческих результатов коренным образом связана и с социальным прогрессом. Архаичное общество едва ли оценит модернистскую прозу, современный дизайн или архитектуру. Поэтому, развивая креативную экономику, необходимо задумываться и о развитии потребителей, всего общества — ради этого и сделаны разнообразные изъятия из авторского права, когда использование охраняемых объектов допускается без согласия собственника. Порой авторы и сами готовы делиться своими результатами, делая ставку не на механизмы вознаграждения, прописанные в законе, а, например, на селф-промоушен, рост узнаваемости. «Правообладателю не всегда стоит дожидаться требований со стороны закона. Иногда какой-то доступ к творческому продукту надо давать самому, иначе общество потеряет к нему интерес и владение правом на него будет падать в цене. Ведь ценность — это и внимание, и интерес, и мода, и лайки в интернете. Все это приводит к росту цены», — отметил Сергей Матвеев.

Новая технологическая среда и многообразие креативных продуктов определяют и новую форму существования интеллектуального права. Сегодня оно может выражаться не только в юридических документах (законах, нормативно-правовых актах, договорах), но и в записи в блокчейне. Сведения о результатах творческой деятельности, их режиме охраны, авторах, правообладателях и заключенных ими лицензионных договорах «закатываются» в распределенный реестр и составляют базу данных как для новейших цифровых сервисов, так и для органов власти, чьи полномочия связаны с интеллектуальным правом.

Эта концепция «токенизации» права лежит в основе сети РЦИС.РФ — блокчейн-инфраструктуры, оператором которой с 2021 года выступает Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности. «Это блокчейн-инфраструктура для всех. Если вы депонируете на n’RIS картинку, запись об объекте появится в сети. Если вы решите, что изображение должно охраняться в качестве промышленного образца и подадите заявку в Роспатент, он также загрузит в блокчейн информацию о предоставленной охране. В ближайшем будущем узлами сети будут ФТС и МВД, уполномоченные пресекать нарушения интеллектуального права. Им очень пригодится список ваших лицензиатов, также содержащихся в цепочках записей сети РЦИС.РФ», — пояснил Сергей Матвеев.

Сегодня блокчейн становится универсальным режимом обмена данными о творческих результатах и правах на них. «Современные технологии дают нам возможность реинкарнировать интеллектуальное право, возникшее более 600 лет назад, в реалиях экономики знания и цифровых технологий. Все наши инвестиции в результаты творческого труда, будь то картинки, тексты, узоры, технические решения, могут быть защищены универсальной цифровой записью в распределенном реестре. С точки зрения цифрового рынка все права одинаковы», — заключил Сергей Матвеев.

Фото — Digital IP

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