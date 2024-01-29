Материальный креатив и человекоцентричные продукты

Эксперты сферы интеллектуальной собственности обнаружили в законопроекте «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» ряд недочетов, которые осложнят его применение в отраслях, связанных с производством, например в литературно-издательской индустрии, архитектуре, промышленном дизайне, моде, гастрономии.

Основной смысл законопроекта — в определении критериев субъектов креативных индустрий. Авторы документа вполне точно и обоснованно, как это принято во всем мире, связали эти критерии с инвестициями в создание креативного продукта либо с выручкой от его использования и реализации. Однако из сегодняшней редакции законопроекта неясно, как именно определить, насколько значимо на стоимость продукта влияет творческий результат, та самая интеллектуальная собственность. У многих продуктов не только результаты творчества, но и бренд, в узнаваемость которого креативный бизнес тоже вкладывается, составляет значительную долю стоимости. Невозможность внятно рассчитать долю именно интеллектуальных прав в стоимости продукции может сделать закон неприменимым ко множеству отраслей — от архитектуры до моды и от гастрономии до предметного дизайна.

Президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев предложил предоставить органам власти, отвечающим за авторское право и интеллектуальную собственность, возможность разрешить эту проблему. Они должны установить порядок расчета выручки (дохода) от использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выраженных в креативных продуктах. «Есть и второй вариант. Можно сохранить в качестве критерия только затраты или доходы в отношении интеллектуальной собственности. Это позволит избежать неопределенности в отношении креативных продуктов, выпущенных на материальных носителях», — добавил Сергей Матвеев.

По словам эксперта, это сделает закон реально работающим. Между тем сами регионы не смогут устранить данный пробел, ведь интеллектуальные права — предмет ведения исключительно федеральной власти.

В Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года Правительство РФ ставит амбициозную задачу — реализовать масштабные сетевые общественно-государственные проекты, которые будут способствовать концентрации талантов, формированию креативных экосистем. Во-первых, речь идет о проектах в области архитектуры и современного градостроительства, «умного» города. Во-вторых, о цифровых технологиях, ориентированных на расширение культурного опыта, позволяющих «путешествовать» или «посещать музеи» в режиме дополненной или виртуальной реальности. Именно такие цифровые продукты помогли креативным индустриям купировать последствия пандемийных ограничений 2020–2021 годов. Наконец, именно по сетевому принципу должен развиваться сектор «человекоцентричных» продуктов, будь то решения в области «дизайна еды», «умной» одежды, средств мониторинга здоровья или контента и развлечений.

Законопроект о креативных индустриях предполагает, что подобными проектами смогут заниматься институты развития, учрежденные Правительством РФ. Однако последние смогут решать подобные задачи только в том случае, если объединят усилия различных ведомств, регионов, общественных организаций, а главное — самого профессионального сообщества. В законопроекте необходимо снять барьеры для такой совместной работы, уверен Сергей Матвеев: «В документе должна быть предусмотрена возможность регионов и профессиональных организаций войти в состав таких институтов развития, создаваемых Правительством РФ. Ведь сама кросс-индустриальная природа креативного сектора предполагает совместное участие разнотипных игроков в вопросах принятия решений и реализации проектов».

Законопроект № 474016-8 «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» был внесен в Госдуму осенью группой депутатов во главе с первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Денисом Кравченко. К инициативе присоединились председатель Комитета по Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и конституционному строительству Андрей Клишас и другие депутаты и сенаторы. В январе законопроект был принят в первом чтении. Экспертиза проекта закона в Общественной палате РФ проводилась в рамках его подготовки ко второму чтению.

Как отметил Денис Кравченко, обсуждение законопроекта с экспертами имело беспрецедентный характер, так как обычно такие консультации проходят на стадии нулевого чтения. Однако документ так важен для отрасли и над ним работает такое количество заинтересованных игроков, что дополнительная дискуссия перед вторым чтением оказалась необходимой. Рассмотрение документа во втором чтении назначено на 1 февраля 2024 года.

Фото – пресс-служба ФИС