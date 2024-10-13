«Когда я находился на съемках, ловил такой глюк!»: Сергей Жуков рассказал о съемках фильма о группе «Руки вверх!»

На днях в прокат вышел фильм о легендарной группе «Руки вверх!». Её основатель и лидер Сергей Жуков пришёл в студию программы «Шоу Воли» на ТНТ вместе с молодым актёром Владом Прохоровым, исполнившим в картине роль его самого. В ходе беседы Жуков вспомнил множество историй о группе, в частности поделится эмоциями от съемок фильма.

«Когда я находился на съемках, такой глюк ловил. Ты как будто выходишь из своего тела и видишь себя в этом же старом ДК, в котором ты выступал 28 лет назад. Там стоишь ты, и ты себе говоришь: «Подожди, я же здесь!» Это очень странные ощущения, вообще странно, когда про тебя кино снимают. Еще было полное попадание актера Ильи Русь в Алексея Потехина, это просто одно лицо. И мне, порой, казалось, что нужно сделать группу «Руки вверх джуниор!» и запустить их снова», – поделился Сергей Жуков.

Также, Сергей рассказал о том, как появилось название группы «Руки вверх!». Выяснится, что его придумал человек, который занимался пиратской деятельностью в 90-е и помогал популяризовать первые песни молодого коллектива, который тогда назывался «Дядюшка Рэй и компания».

«Женя Джем, найди меня!», – обратился через программу популярный певец Сергей Жуков к тому, кто придумал это название.