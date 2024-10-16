Музей Москвы представляет звезд оттепели в объективе советского фотографа Игоря Кошелькова

Игорь Кошельков. Итальянская актриса Софи Лорен и актер Серго Закариадзе. Москва. 1965. Музей Москвы

Музей Москвы на Зубовском бульваре представляет выставку «Игорь Кошельков. Звезды оттепели». Игорь Кошельков — советский фотограф, он работал в агентстве «Фотохроника ТАСС», газетах «Правда», «Вечерняя Москва» и «Социалистическая индустрия», а также в «Медицинской газете». Как фоторепортер, он в основном снимал известных людей и знаменательные культурные события.

Солнечный свет, радость и легкость — первое, что бросается в глаза в работах Игоря Кошелькова, фотографа, чье имя было незаслуженно забыто. Он был одним из многих советских фотографов, чьи работы постепенно исчезали из публичного пространства и со временем стали доступны только узкому кругу специалистов. Долгое время архив автора хранился в семье, и только в 2023 году он был передан в дар Музею Москвы.

Родившийся в 1933 году в семье сотрудника ТАСС Григория Кошелькова и библиотекаря Татьяны Захаровой, Игорь Кошельков с детства начал проявлять интерес к фотографии. А проводником в мир этого вида искусства для Игоря Григорьевича стал дедушка — профессор химии Виктор Захаров. Поначалу тогда еще юного фотографа интересовали именно фотохимические процессы, поэтому в первую очередь он освоил проявку и печать в домашней лаборатории. А в 1954 году Игорь Кошельков стал учеником фотокорреспондента в «Фотохронике ТАСС».

Спустя три года он принял участие в Международной выставке художественной фотографии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где представил работы «Ночная Москва», «Москва сегодня», «На рассвете» и «Ночной мост». В 1959 году его работу «Знатный сталевар Михаил Привалов» можно было увидеть на Всесоюзной фотовыставке, а в 1960-м на Всесоюзной художественной фотовыставке «Семилетка в действии» он отметился своими «Огнями новой Москвы» и «Юностью».

В экспозиции будут представлены кадры эпохи оттепели в его исполнении — отпечатки с негативов с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным и актрисой Александрой Яблочкиной в Доме Актера, кадры с французской актрисой Мариной Влади, снятые в 1967 году, а также с итальянским режиссером Федерико Феллини вместе с летчиками-космонавтами СССР Павлом Поповичем, Валентиной Терешковой и актрисой Джульеттой Мазиной. Также Кошельков запечатлел генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, писателя Корнея Чуковского на его даче в Переделкине, театрального режиссера Наталию Сац, мэтра советской кинорежиссуры Сергея Герасимова, исполнителя роли Бориса Бороздина в фильме «Летят журавли» Алексея Баталова, артиста цирка Олега Попова и других. Кроме известных личностей, выставка покажет, как строился центральный универмаг «Детский мир» на Лубянке, вернет в один из воскресных дней 1959 года в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и погрузит в съемки фильма «Необыкновенный город» вместе с артистом цирка Владимиром Дуровым и слонихой.

Для выставки было отобрано 180 снимков, которые фиксируют значимые культурные и исторические события 1950-1960-х годов, представляют деятелей искусства и отражают жизнь столицы и горожан той эпохи.

Игорь Кошельков. В осенний дождь на проспекте Маркса. Москва. 1960. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Салон-парикмахерская на Красной Пресне. Москва. 1966. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Вечером на набережной. Москва. 1958. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Осень. В дождливый день. Москва. 1960. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Останкинская телебашня. Москва. 1969. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Французский артист Жан Маре. III Московский международный кинофестиваль Москва. 1963. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Индийский режиссер, продюсер и актер Радж Капур с супругой. Москва. 1960-е. Музей Москвы

Французская актриса Марина Влади. IV Московский международный кинофестиваль. Москва. 1965. Музей Москвы

Игорь Кошельков. Летчик-космонавт СССР Павел Попович, итальянские режиссер Федерико Феллини и актриса Джульетта Мазина и летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова. III Московский международный кинофестиваль. Москва. 1963. Музей Москвы