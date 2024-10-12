На территории парка «Зарядье» открылась фотовыставка конкурса «Снимай науку!»

На территории Научно-познавательного центра «Заповедное посольство» парка «Зарядье» открылась фотовыставка конкурса «Снимай науку!» в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+.

Выставка состоит из работ участников конкурса «Снимай науку!», который ежегодно проводит канал «Наука». В 2024 году на конкурс поступило более 1600 фотографий — уникальных кадров, показывающих красоту науки.

Фундаментальным партнёром «Снимай науку!» в этом сезоне стал Российский научный фонд.

Среди экспонатов выставки — работы, выполненные с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъёмки. Посетители увидят фотоснимки, на которых изображены вулканологи за работой на вершине Авачинского вулкана, встреча любопытного ворона и медведя, язык мухи под микроскопом, необычные валентинки из глоточных зубов рыбки-гольяна, процесс горения вольфрамовой нити лампы накаливания в воздухе, изумрудный скол сферолитов, а также микроспирали оксида железа, похожие на разноцветные роллы.

Изображение – Творческая мастерская NESNOVA™