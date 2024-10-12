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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа территории парка «Зарядье» открылась фотовыставка конкурса «Снимай науку!»

На территории парка «Зарядье» открылась фотовыставка конкурса «Снимай науку!»

editor
By editor
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железо

На территории Научно-познавательного центра «Заповедное посольство» парка «Зарядье» открылась фотовыставка конкурса «Снимай науку!» в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+.

Выставка состоит из работ участников конкурса «Снимай науку!», который ежегодно проводит канал «Наука». В 2024 году на конкурс поступило более 1600 фотографий — уникальных кадров, показывающих красоту науки.

Фундаментальным партнёром «Снимай науку!» в этом сезоне стал Российский научный фонд.

Среди экспонатов выставки — работы, выполненные с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъёмки. Посетители увидят фотоснимки, на которых изображены вулканологи за работой на вершине Авачинского вулкана, встреча любопытного ворона и медведя, язык мухи под микроскопом, необычные валентинки из глоточных зубов рыбки-гольяна, процесс горения вольфрамовой нити лампы накаливания в воздухе, изумрудный скол сферолитов, а также микроспирали оксида железа, похожие на разноцветные роллы.

Изображение – Творческая мастерская NESNOVA™

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