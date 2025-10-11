Кинороман «Хроники русской революции» впервые представили в Киноцентре Октябрь

В Киноцентре Октябрь телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START представили первым зрителям самую масштабную работу мэтра российского и мирового кино Андрея Сергеевича Кончаловского, кинороман «Хроники русской революции». В этот вечер поздравить режиссера с премьерой собрались семья, друзья, коллеги и, конечно, актеры и большая съемочная группа проекта.

Четыре из шестнадцати эпизодов проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре START. Позднее премьера грандиозного проекта состоится в эфире телеканала «Россия».

Среди гостей на премьере были: Никита и Анна Михалковы, Егор Кончаловский с дочерью Марией, Антон и Дарья Златопольские, Дмитрий Дибров c сыном, Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Юрий Чурсин, Павел Деревянко, Зоя Фуць, Александра Ревенко, Валерия Гай Германика, Лаура Джугелия, Олеся Судзиловская, Полина Гухман и Григорий Верник, Иван Добронравов, Алеко, Ольга Слуцкер, Сергей Романович, Ангелина Стречина, Екатерина Волкова, Владимир Канухин, Сергей Горошко, Елена Ханга, Антон Рогачев, Мила Ершова, Маруся Фомина, Александра Киселева, Диана Милютина, Антон и Мария Масловы, Олег Чугунов, Чингиз Гараев, Александр Сетейкин, Ксения Алферова, Эвелина Мазурина и другие.

Но главными звездами вечера, безусловно, стали режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский и актеры сериала Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизёв, Тимофей Окроев, Никита Каратаев, Мария Шумакова и Ольга Лерман. У гостей премьеры была уникальная возможность оценить портретное сходство или, наоборот, удивиться мастерству художников по гриму, когда актеры оказывались рядом с характер-постерами своих персонажей.

«Смотрите, какая огромная толпа людей принимала участие в этом путешествии! — произнес со сцены режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский. — Это путешествие вокруг земного шара, и счастье, что мы дошли до гавани и не утонули по дороге. Эта большая работа требует от нас, конечно, некого авантюризма, “энергии заблуждения”, как говорил Лев Николаевич. Надо быть либо достаточно глупым, либо весьма безумным человеком, чтобы браться и рассказать о событиях колоссального размера, которые потрясли мир в начале прошлого века. И размер этот очень сложно охватить и тем более передать. Вот соразмерность и была для меня самой большой задачей, которую я решал, пока шел, закрыв глаза, по этой дороге.

Надеюсь, что мы каким-то образом постарались, а может, даже соответствовали тем глобальным тектоническим событиям, которые потрясли нашу страну, а вместе с ней и весь мир в начале прошлого века, начиная, конечно, с грандиозных исторических фигур, которые тогда находились на гребне волны. В любом случае я смиренно прошу у судьбы прощения за то, что мы решились на этот дерзкий поступок: рассказать еще раз, может быть, по-другому, историю нашей великой страны и эти великие события, значимость которых очень трудно преувеличить. Особенно сегодня, когда всё как-то уходит вдаль, и на песке остаются только следы, заметаемые ветром истории. Поэтому очень важно для меня, ценно и дорого, если мы снова вспомним тех людей, которые творили историю, и которых вела судьба, а может быть, даже сметала, и попробуем их снова прочувствовать и полюбить. И, конечно, мои соратники, мои друзья, артисты и художники, с которыми я это делал, и люди, которые поверили в этот достаточно амбициозный проект, начиная, конечно, с генерального продюсера, Алишера Бурхановича Усманова, телеканала “Россия” и онлайн-кинотеатра START, которые поддержали этот, я бы сказал, безумный проект. Потому что мы были свободны. Я благодарю их за то, что мы пошли вместе в это плавание. Мы еще плывем, надеемся, что скоро приплывем в гавань, и вы нас встретите. Спасибо большое».

Серии, отобранные для показа на премьере, были соединены в единое полотно. Выбор эпизодов, которые предстояло увидеть гостям, прокомментировала со сцены продюсер проекта Олеся Гидрат: «Показ сериала на большом экране — это всегда непростая задача, но в этот раз нам особенно сложно, потому что это, по сути, не сериал, а большой художественный фильм, кинороман Андрея Сергеевича, состоящий из шестнадцати серий. Сегодня мы решили показать вам три серии из центральной части картины. Это шестая, седьмая, восьмая серии проекта. Они охватывают события фильма с осени 1914 года до апреля 1917 года. Также перед просмотром мы покажем небольшой трейлер, состоящий из эпизодов предыдущих серий картины. Надеемся, что он поможет вам немного погрузится в эпоху познакомиться с персонажами и сюжетными линиями сериала. Поэтому большое спасибо, что вы пришли, и большое спасибо Андрею Сергеевичу, который собрал нас сегодня здесь».

Кинороман «Хроники русской революции» стал самой масштабной работой Андрея Кончаловского, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан с уважением к историческим событиям и потребовал глубокого изучения архивных материалов.

Масштаб проекта подчеркнул в своем приветственном слове генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский: «Бывают обычные люди, которые живут обычной жизнью, а бывают люди других масштабов, которые совершают поступки, непривычные для нормального человека, и они остаются в истории. Это фильм об огромном куске истории ХХ века, который, наверное, перевернул страницу во многом в мире. Действие сериала происходит на протяжении 20 лет, и в нем действуют именно такие люди невероятных масштабов. Наверное, чтобы снять такой многосерийный фильм, нужны люди, которые соответствуют этому масштабу. И такие люди стоят сегодня на сцене».

Не вся группа смогла поместиться на сцене «Октября». Представить проект поднялись актеры, руководители цехов, основные действующие лица. «Группа гораздо больше. Хочу поблагодарить удивительную команду артистов, которая сложилась на этом проекте, — отметил Антон Златопольский. — С нами сегодня, к сожалению, нет — потому что находится на съемках в другом месте — Юры Борисова, но здесь представлена просто плеяда талантливейших людей. Некоторых из них вы впервые увидите на экране, но оторваться от них невозможно, такое ощущение, что эти люди уже давно народные. И конечно же, хочу поклониться Андрею Сергеевичу. Это невероятно — то, что он сделал. Спасибо».

«Для нас большая честь представлять сегодня здесь нашу великую октябрьскую премьеру — сериал “Хроники русской революции”. Это, пожалуй, самый масштабный сериал за все время существования не только онлайн-кинотеатра START, но и вообще существования отечественных платформ, — сказал со сцены генеральный продюсер онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян. — Хочу сказать большое спасибо всей группе, которая стоит сейчас на сцене. Это была большая, многолетняя работа, большой труд. Отдельно говорю спасибо Андрею Сергеевичу Кончаловскому, низкий поклон от всей, всей, всей нашей команды. И, конечно, этого сериала не было бы без Алишера Бурхановича Усманова, который сегодня не смог присутствовать, но передавал всем “Ни пуха ни пера!”»

«Друзья, мы будем гордиться этим сериалом. Большое спасибо, что он есть. Я вам завидую! Приятного просмотра!» — резюмировал Эдуард Илоян.