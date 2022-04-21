Коллективный проект, объединяющий ведущие галереи Москвы и Санкт-Петербурга в пространстве ГУМ-Red-Line

Три года назад в ГУМе открылась галерея современного искусства – пространство, наделенное миссией показать широкой аудитории посетителей и покупателей ГУМа современное искусство, познакомить с художниками, живущими и работающими в наше время. За эти три года мир сильно изменился и пристально смотрит в будущее, пытаясь его предугадать. В это непростое для всех время ГУМ-Red-Line стремится сплотить и поддержать единомышленников, используя свое пространство в культурном и коммерческом центре Москвы как синергетическую объединяющую силу российских галеристов и художников.

Кураторы проекта Игорь Казаков (руководитель галереи ГУМ-Red-Line) и Марина Федоровская предложили ведущим галереям Москвы и Санкт-Петербурга выбрать по одному автору, творчество которого репрезентативно для каждой из них. Экспозиция объединит галереи совершенно разного формата, каждая из которых соответствует высокому уровню экспертности. Созданные в большинстве своем как бизнес-проекты, необходимые для арт-рынка, именно галереи современного искусства позволяют сегодня состояться художникам и формируют те аспекты, которые окажут значительное влияние на историю искусства 21 века.

Внутренний принцип проекта «одна галерея – один художник». Однако в течение выставки галерея имеет возможность менять свою экспозицию, в том числе последовательно демонстрируя работы разных художников.

На время Выставки Достижений Современных Художников (ВДСХ) галерея ГУМ-Red-Line станет пространством презентации ведущих российских галерей и актуальных художников нашего времени: здесь пройдут встречи с участниками проекта, открытые дискуссии, public talk и другие мероприятия.

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