Концерт легендарного ансамбля «Кабардинка» пройдет в Доме музыки в преддверии Международного дня танца

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» отметит Международный день танца на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 27 апреля. В программе концерта – национальные пляски с виртуозными трюками и фехтованием, хороводы и бытовые сценки. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить этот концерт по программе «Пушкинская карта».

Ансамбль танца «Кабардинка», созданный в 1934 году, является одним из старейших коллективов Северного Кавказа. Каждый концерт ансамбля – это фантастический праздник музыки и танца, прославляющий многовековые национальные традиции адыгского (черкесского) народа. Посредством музыки и танца артисты рассказывают захватывающие истории об образе жизни и духовном мире горцев, их силе и ловкости. «Узнать народ – значит узнать его танец…», – говорил легендарный артист ансамбля Махмуд Эсамбаев.

Грандиозные шоу ансамбля сочетают в себе потрясающую хореографическую технику и широчайший диапазон драматического вокального пения. Мужские пляски с виртуозными трюками и фехтованием чередуются с плавными женскими хороводами и остроумными бытовыми сценками-зарисовками. Танцоры выступают в сопровождении музыкантов, владеющих старинными северокавказскими народными инструментами. Особым украшением выступлений коллектива являются красочные национальные костюмы. «Наш костюм остался таким, каким он был и 100, 200 лет назад, – рассказал ведущий солист ансамбля Залим Гучаев в одном из интервью. – Когда шьются сценические костюмы, изучаются архивные материалы, фотографии, по которым они и создаются. Единственно, некоторые элементы в костюме изменили свое предназначение. Например, кинжалы – они не боевые, это украшение, дополняющее сценический образ. А в остальном, это полностью боевой костюм черкеса. То же самое с костюмами у девушек».

На концерте в Доме музыки зрители смогут увидеть выдающиеся номера из репертуара исполнителей: старинный княжеский танец «Кафа», «Танец с кинжалами», соло на барабанах «Ритмы Кавказа», адыгейский танец «Исламей», хореографическую композицию «Отверженный» по мотивам романа Лермонтова «Герой нашего времени» и другие композиции в сопровождении живого звучания старинных северокавказских народных инструментов.

Начало в 19:00.

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