Коллекция изразцов, история садов и парков и дамское нижнее белье конца XIX — начала XX века на Измайловском острове

Музей-усадьба «Измайлово» рассказывает о запланированных выставках на территории Измайловского острова в 2022 году.

Сады и парки. Беслер Базилиус, Килиан Вольфганг (1581-1662). Рододендрон. Лист из ботанического атласа Hortus Eystettensis. Германия. 1750 г. Бумага

В апреле в Южном корпусе откроется экспозиция «Открытое хранение коллекции. Печи и изразцы». В коллекции Московского государственного объединенного музея-заповедника, куда входит усадьба «Измайлово», собрано более 16 тысяч архитектурных и печных изразцов. Собрание позволяет проследить более чем тысячелетнюю историю облицовочной керамики. Для показа в открытом хранении выбрано 10 печей XVIII – начала XX вв. и отдельные лучшие образцы изразцового искусства, некоторые из которых будут представлены публике впервые. Место экспонирования выбрано не случайно – по соседству расположен Покровский собор, изразцовый декор которого выполнен лучшими мастерами второй половины XVII века – Игнатом Максимовым и Степаном Ивановым Полубесом.

В конце апреля в Малом и Южном выставочных залах будет представлена выставка «Сады и парки. Коломенское & Измайлово» (26.04-18.10). Проект приурочен к столетию публикации декрета Совнаркома «Об охране памятников природы, садов и парков». Экспозиция расскажет об истории садов и парков, их развитии в России на примере исторических территорий Коломенского и Измайлова. В числе экспонатов: архивные документы, парковые фотографии, изображения отдельных деревьев определенных сортов, садовые инструменты, предметы быта, живопись и графика.

В середине ноября в Измайлове откроется проект «То, что скрыто от глаз» (17.11-15.03.2023). В Малом и Южном выставочном зале развернется экспозиция об истории дамского нижнего белья конца XIX – начала XX века. Здесь будет представлено много предметов, названия которых и назначение может быть непонятно современникам: панталоны, метине, комбинации, корсеты, подъюбники, чулки, подвязки и лифы. Так как на рубеже веков дамы в основном проводили время дома, экспозиция будет дополнена предметами, связанными с домашними делами: утренние и чайные платья, пеньюары, чепчики, шали, наборы для умывания, фарфор.

Даты проведения и детали проектов в течение года могут меняться.

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